Темные времена и вариант, которого опасается Запад 28 ноября, 18:38

Чем жила страна 28 ноября 2022 года

● Такого варианта опасается Запад. Украинское военное командование не исключает возможности наступления на территории, захваченные Россией до 24 февраля, в числе которых и Крым. Об этом написал The Economist со ссылкой на источники в ВСУ. Бывшие украинские военнослужащие рассказали изданию, что «битва за полуостров может стать тяжелой и кровавой». Также они считают, что основные удары будут прежде всего наноситься по российской логистике в Крыму, чтобы перерезать «сухопутный мост Путина».

Видео дня

The Economist также поговорил с Михаилом Забродским, бывшим командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины, остающимся, по данным издания, близким к военному руководству страны. Тот утверждает, что операция по возвращению полуострова планировалась на 2023 год. Однако, чтобы пойти на Крым, украинская армия должна выиграть еще «много сражений», отметил он.

Забродский также заявил, что военное руководство Украины разработало план, который может позволить освободить Крым без больших жертв. Он отметил, что ВСУ не планируют идти в лобовую атаку, и говорит о возможности одновременной атаки на земле, в море и воздухе.

The Economist пишет, что западные партнеры опасаются операции по возвращению Крыма или Донбасса, так как это «может подтолкнуть Россию к эскалации, возможно, даже выше ядерного порога».

Тем временем страна-агрессор продолжает без особых опасений повышать градус эскалации:

● 97% ударов — по гражданским объектам. «За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские», — написал в Twitter министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что украинские силы борются против террористического государства. Министр убежден, что Украина победит и привлечет к ответственности российских военных преступников.

● Есть угроза новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны, сообщила Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. По ее словам, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море корабля-ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

● Массовые отключения из-за дефицита мощности. В результате стремительного роста дефицита мощности с самого утра произошли аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook: «Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий».

● Украина протестировала импорт электроэнергии из Румынии.

● По 2−3 часа в сутки. В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК заявили, что делают все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту в Киеве по 2−3 часа дважды в сутки.

● Полной эвакуации Киева Кличко не готовит. В случае затяжного блэкаута полной эвакуации жителей столицы не будет, заявил РБК-Украина мэр Киева Виталий Кличко. Возможен переезд отдельных категорий граждан в пригород. Мэр также призвал киевлян учесть разные сценарии и быть готовым: иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки.

● Также Кличко уточнил, что столичным жителям необходимо готовиться к тому, что отключения электроэнергии продлятся до весны.

● Президент Украины собирал Ставку верховного главнокомандующего. На заседании, кроме прочего, обсуждали ход восстановления энергосистемы и ее защиту от возможных массированных ударов страны-террориста РФ, обеспечение связи и тепла для украинцев и темпы открытия Пунктов несокрушимости по всей стране.

● Холода — оружие Кремля. «Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха», — убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, больше военных успехов Украины сделает позицию государства сильнее в будущих переговорах. «Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир — поддержать Украину», — подчеркнул генсек Альянса.

● Киев надеется на мощные санкции. Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для граждан государства-террориста в 9-м санкционном пакете. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль по результатам встречи с министрами иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основными темами этого своеобразного саммита были оружие, финансы и санкции против агрессора. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией критической инфраструктуры Украины.

● Кремлю папа не указ. Кремлевский режим «приветствует» желание Ватикана стать посредником в переговорах Украины и РФ. Но, как сказал заявивший об этом путинский пресс-секретарь Песков, «учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре», которая сейчас «есть с украинской стороны», «такие площадки не могут быть востребованы».

Ранее СМИ сообщали, что Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и страной-агрессором. В Ватикане предлагают привлечь к переговорам другие стороны, в том числе США и ЕС.

● Русские боятся наступления на востоке Херсонщины. Характер оборонительных сооружений, которые войска РФ возводят на востоке Херсонской области, говорит о чрезвычайной важности здешних линий коммуникаций для российской армии — и ее серьезных опасениях возможных атак ВСУ. Об этом в сводке за 27 ноября написал американский Институт изучения войны (ISW).

На основе расположения войск РФ аналитики Института считают, что командование российской армии «явно считает украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу возможным и очень опасным». Армия РФ вложила «значительные усилия для защиты от подобных возможных украинских операций, однако эта система содержит много уязвимых мест, которые украинцы, как они уже демонстрировали ранее, могут использовать». Российские силы «явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку», как и не делают своим приоритетом сооружение оборонительных позиций для остановки такой ​​переправы, полагают в ISW. Армия РФ скорее создает условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, «что может позволить создать прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра».

В российском информационном пространстве начинают терять веру в способность войск РФ удерживать ключевые районы на западе Запорожской области — что, возможно, является признаком подготовки информационной почвы для вывода российских войск из этого района.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: Генштаб ВСУ сообщил, что Россия готовится к очередной волне тайной мобилизации, которая начнется 10 декабря в самой России и на оккупированных ею территориях Украины; Генштаб ВСУ сообщил, что на линии Сватово-Кременная оккупанты ведут оборонительные операции в районе Купянска и наступательные операции — западнее Кременной; российские источники сообщают о продолжении контрнаступательных операций ВСУ в направлении Сватово и Кременной; войска РФ продолжают наступательные действия в районе Авдеевки.

● Сложная операция. Спецоперацию по освобождению Кинбурнской косы в Николаевской области от российских оккупантов усложняет ряд факторов, пояснила Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. «Там идут боевые действия, и работа очень сложная. В том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение… Все это — очень большой спектр факторов, которые надо учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба. Только они могут сообщить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться», — рассказала она.

● За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

● Ради Путина погибли уже 88 тыс. россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 87 900 своих военных, за минувшие сутки — 590. Такие данные на утро 28 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2908 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 5861 (+5), артсистемы — 1899 (+2), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1555 (+0) и многое другое.

● Boeing готова дать ВСУ высокоточные боеприпасы. Компания Boeing предложила США производить высокоточные недорогие боеприпасы с радиусом действия около 150 км для, что позволит ВСУ наносить удару по глубокому тылу войск РФ, написало агентство Reuters со ссылкой на документ и источники, знакомые с ситуацией. Предложение поступило на фоне истощения запасов вооружений, которые страны НАТО могут передать Киеву для борьбы с российской агрессией.

Речь идет о производстве авиабомб малого диаметра GLSDB. Согласно документу, которые есть в распоряжении издания, боеприпас сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26. GLSDB может быть поставлена уже весной 2023 года.

Согласно документу — предложению компании Boeing Европейскому командованию США (EUCOM), которое следит за вооружениями, направляемыми в Украину, — основные компоненты GLSDB будут взяты с текущих американских складов.

Представитель Boeing отказался от комментариев. Представитель Пентагона подполковник Тим Горман отказался комментировать предоставление Украине каких-либо «конкретных возможностей», но сказал, что США и их союзники «определяют и рассматривают наиболее подходящие системы», которые могли бы помочь Киеву в борьбе с РФ.

И для почитать-подумать:

● Путин собирался нападать на Японию? Москва готовила нападение на Японию летом 2021 года — за несколько месяцев до того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом написал американский журнал Newsweek со ссылкой на информатора в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ). В распоряжении издания оказались электронные письма, которые человек с псевдонимом Ветер перемен, сотрудничавший с ФСБ, присылал российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину.

По этой информации, в августе 2021 года Россия «достаточно серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией».

Агент ФСБ, на которого ссылается издание, предположил, что Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев после этого. «Уверенность в том, что страны [Россия и Япония] войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина — сценарий особо не изменился», — цитирует издание фрагмент из письма.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.