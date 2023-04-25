Хочет ли Пекин, чтобы Путин прекратил войну? 25 апреля, 10:27

Что действительно выгодно Китаю и почему нет конкретики в словах и действиях главы КНР Си Цзиньпина

Визиты лидеров мощных европейских государств в Китай, как вот, недавний президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в ноябре прошлого года, имели целью побуждать президента Си Цзиньпина к давлению на Путина для прекращения российско-украинской войны.

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В обоих случаях глава Китая заявлял, что Пекин всегда стоит на стороне мира и хочет работать со всеми, чтобы внести свой вклад в его реализацию. Китай озвучил 12 пунктов своего плана, включающих уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защиту гражданских лиц и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, снижение стратегических рисков, содействие экспорту. зерна, прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности промышленных циклов и цепей снабжения и содействие постконфликтному восстановлению.

Китайская сторона удивительно положительно оценивает готовность россиян приложить усилия для скорейшего возобновления мирных переговоров. Однако непонятно, как удается видеть такую готовность, когда даже во время китайско-российских переговоров россияне обстреливали мирные города и продолжали геноцид украинского населения.

Полная победа Украины или России не в интересах Китая

Чтобы какие-либо шаги и действия были успешными, следует сначала четко сформулировать проблему. В частности, в совместном китайско-российском заявлении отмечено: «Стороны подчеркивают, что ответственный диалог является лучшим путем для устойчивого разрешения украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать конструктивные усилия в этом отношении».



Непонятно какой «украинский кризис»? Если бы историки войну императорской Японии против Китая характеризовали как «китайский кризис», то дало ли бы это нам понимание что в действительности происходило.

Фактические обстоятельства показывают, что обе стороны, и Китай, и Россия больше заинтересованы в словах о войне, чем в действиях по ее прекращению.

Справедливый вопрос — есть ли у Китая реальное желание подталкивать Россию к прекращению войны против Украины. Для Китая война в Украине кажется опосредованным позитивом, поскольку она истощает экономически и Запад, и Россию, не говоря уже о разрушенной войной Украине.

По данным корпорации Rand, в настоящее время США предоставили Украине 47,9 миллиарда долларов в виде военной и гуманитарной помощи. В сентябре 2022 года Всемирный банк оценил, что стоимость восстановления Украины составит около 349 миллиардов долларов. Большинство этих расходов на восстановление, по всей вероятности, будут покрывать США, ЕС и их союзники. В Европе, продолжающемся эпицентре войны закономерны дополнительные расходы на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты. Европейский Союз уже обременен 800 миллиардами евро, израсходованными на противодействие пандемии Covid-19.

Такие экономические реалии рассматриваются Китаем через призму того, что это не позволит США и их союзникам начать полномасштабную войну в защиту Тайваня после его аннексии.

Полная победа Украины или России не в интересах Китая. Если Украина выиграет войну, это поможет США и Западу консолидировать и укрепить свои позиции в мире, и они с большей настойчивостью будут овладевать Китаем при любых военных действиях против Тайваня.

Если Кремль проигрывает войну, то проигравшая и деморализованная Россия может активнее развернуться для заключения мира с США и дистанцироваться от чрезмерной зависимости от Китая.

Очевидно, что для Китая очень важно спасти путинскую Россию от поражения в войне против Украины любыми средствами, чтобы быть уверенным, что Москва продолжает противодействовать США и Западу.

С другой стороны, решительная победа России в войне против Украины будет одинаково губительна для Китая и его интересов. Ведь если Россия побеждает, то, конечно, ее влияние в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке увеличится, что уменьшает пространство для Китая, чтобы оставаться беспрепятственным в этих регионах.

Поэтому Пекину выгодно, чтобы Россия оставалась втянутой в войну против Украины как можно дольше. На этом фоне не стоит ожидать, что Си Цзиньпин будет искренне желать, чтобы война в Украине закончилась быстро.

Возможно, все это и влечет за собой отсутствие конкретики со стороны Китая, которую часто объясняют вековой мудростью, однако, возможно, это вызвано тяжестью выбора чего-то одного.