Новая команда Си Цзиньпина. Что изменится в китайской экономике 10 ноября, 10:10 Есть веские причины сомневаться в том, что Си Цзиньпин позволит изменить проводимую политику (Фото:REUTERS)

В течение недели после объявления состава новой команды Си Цзиньпина фондовый рынок Гонконга просел на 8,3%, а индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 4%

Новая команда руководителей, выбранных председателем КНР Си Цзиньпином на XX-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, не произвела хорошего впечатления на финансовые рынки как внутри страны, так и за рубежом. В течение недели после объявления состава новой команды Си Цзиньпина фондовый рынок Гонконга просел на 8,3%, а индекс Шанхайской фондовой биржи (крупнейшей в Китае) упал на 4%, даже несмотря на интервенции китайских властей, старавшихся поднять котировки. На биржах США китайские акции рухнули на 15%.

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У инвесторов есть веские причины для беспокойства. Хотя финансовые рынки уже учли в стоимости активов третий срок Си Цзиньпина, инвесторы надеялись, что он назначит команду более умеренных и опытных чиновников, способных ставить прагматизм выше политики. Однако Си наполнил Политбюро и его Постоянный комитет верными союзниками и протеже.

Новым премьер-министром Китая станет Ли Цян. Он был руководителем аппарата Си Цзиньпина в 2004—2007 годах, а затем работал губернатором в провинции Чжэцзян (2013−2016 годы) и секретарём КПК в Шанхае (2017−2022 годы). Ли многие хвалят за то, что он убедил компанию Tesla построить свой самый большой зарубежный завод в Шанхае. Это достижение укрепило его репутацию как «друга бизнеса». Однако, в отличие от всех остальных премьер-министров страны с 1988 года, у Ли нет административного опыта на национальном уровне.

У Дина Сюэсяна, который станет исполнительным вице-премьером Госсовета, ещё меньше руководящего опыта: последние десять лет он был главным помощником Си Цзиньпина. По мнению инвесторов, у этих чиновников нет опыта и независимости, необходимых для организации эффективного ответа на глубокие экономические проблемы, с которыми столкнулся Китай.

В этом году продажи недвижимости упадут, по всей видимости, на целых 30%

Си могут оказаться выгодны эти заниженные ожидания: даже небольшой успех станет выглядеть значительным и повысит авторитет его правительства. Вероятно, наиболее простой ход связан с политикой нулевого Covid, которая разрушает экономику, вызвав повышение уровня безработицы среди городской молодёжи почти до 20%.

На съезде партии у Си не было иного выбора, кроме как расхваливать эту политику как огромный успех, несмотря на весь нанесённый ею урон. Но теперь съезд прошёл, у Си начался третий срок, и поэтому мотивация закончить политику нулевого Covid весьма сильна. Увеличение темпов роста экономики и занятости (а также улучшение репутации Ли и Дина) произойдёт мгновенно.

Новой экономической команде Си также было бы выгодно смягчить давление регуляторов на технологический сектор Китая. С тех пор как китайское правительство начало закручивать гайки регулирования, частные технологические компании, например, Alibaba и Tencent, серьёзно пострадали, а иностранные инвесторы стали массово бежать из Китая. Согласно прошлогодним оценкам банка Goldman Sachs, натиск регуляторов сократил стоимость технологического сектора Китая примерно на $3 трлн.

Поскольку репрессии против техносектора многие считают чрезмерными и контрпродуктивными, любое смягчение позиции властей стало бы позитивным сигналом для инвесторов, причём не только по поводу будущего этого сектора в Китае, но также по поводу прагматизма новой команды руководителей и перспектив возвращения уверенных темпов экономического роста.

Впрочем, новое руководство Китая может произвести наиболее сильное впечатление на инвесторов, если сумеет доказать, что оно способно справиться с самой трудной экономической проблемой страны — кризисом на рынке недвижимости.

В этом году продажи недвижимости упадут, по всей видимости, на целых 30%. Ряд крупных девелоперских фирм, например, Evergrande и Shimao, уже объявили дефолт по своим долгам. Поскольку финансирование прекратилось, многие строительные проекты остались незаконченными, что вынудило недовольных покупателей жилья прекратить платежи по ипотеке.

Этот кризис станет реальной проверкой способностей новой экономической команды. Смогут ли они найти решение проблемы массовой неплатёжеспособности девелоперов? Смогут ли они предотвратить массовые банкротства созданных местными властями специальных финансовых компаний, которые взяли огромные банковские кредиты под залог земли? Смогут ли они найти способ гарантировать завершение начатых проектов? Смогут ли они предотвратить коллапс цен на жильё в условиях, когда инвестиции в недвижимость перестали приносить доходы богачам?

Даже частичный успех в этой сфере принёс бы огромную отдачу. На протяжении двух десятилетий сектор недвижимости был одним из главных моторов китайской экономики: его доля в темпах роста ВВП страны достигала 17−29%. И поэтому оживление этой отрасли позволило бы вернуть страну на позитивный путь роста экономики.

Далеко не очевидно, что новая команда Си способна найти эффективные решения для борьбы с кризисом на рынке недвижимости. Ведь даже их предшественники не смогли этого сделать, а они были куда более опытными. Впрочем, даже если им это удастся, есть веские причины сомневаться в том, что Си Цзиньпин позволит изменить проводимую политику. Проще говоря, ответ на вопрос, окажутся ли пессимисты правы, или же они ошибутся, будет зависеть (как практически всё в современном Китае) от одного человека на самом верху.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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