Похоже, США победили Китай. Чем же все обеспокоены? 7 сентября, 09:42 NV Премиум

США, кажется, выигрывают борьбу с Китаем за экономическую гегемонию. А значит, сделали правильный выбор, как раз вовремя переломив ситуацию в свою пользу. Но что не так?

Интересно отметить, что в геополитическом противостоянии США и Китая, когда первые (во времена президентства Обамы, Трампа и Байдена) рассматривали Китай как экзистенциальную угрозу, которую необходимо остановить, появилось несколько факторов, сочетание которых, похоже, затормозило и, скорее всего, остановило восхождение Китая к экономической гегемонии, которая казалась неизбежной всего несколько лет назад:

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Во-первых, это замедлило приток западных инвестиций в Китай и способствовало как замедлению глобализации, возможно, развитию деглобализации, так и переходу компаний на периферию, поскольку компании, после ковида, осознали, что безопасность цепочек поставок является ключевым фактором. Китай был главным бенефициаром глобализации в течение предыдущих 30 лет, а теперь становится главным неудачником, поскольку все идёт в обратном направлении. Страны мира и транснациональные компании осознают, что им придется выбирать, на чьей стороне они хотят быть в столкновении систем — западных либеральных демократий против автократий/клептократий. И многие крупнейшие мировые игроки, осознавая доминирование доллара и сохраняющееся превосходство экономик стран G7, выбирают первое.

Во-вторых, в ответ на действия США Китай совершает политические ошибки,