Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Критический момент в войне. Почему Китай заговорил о переговорах России и Украины

8 марта, 20:23
Эксклюзив NV
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Ситуация меняется, и одна-единственная реальная опора Китая вдруг терпит поражение.

Китай заговорил о скорейшем начале переговоров между Украиной и Россией. Что его к этому побудило. Здесь Китай думает больше о себе любимом, и я попытаюсь объяснить, что имею в виду. Пекин и Москва — две страны, которые считают, что их система управления, а именно, тоталитаризм является лучшим способом развития общества. Они в этом плане близнецы-братья, поддерживают друг друга и считают, что если бы в мире было именно такое социально-политическое устройство, то все было бы здорово. И вот сейчас Китай оказывается в ситуации, когда действительно наступает критический момент, и этот критический момент связан с тем, что его вот этот идеологический союзник может проиграть.

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Теги:   Китай Владимир Огрызко Переговоры с Россией Тоталитаризм Война в Украине Радио NV поражение России

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