Зачем Лукашенко полетел к Си Цзиньпину 1 марта, 17:40 Все переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, думаю, можно свести к одной очень важной для них задаче: как помочь российскому президенту (Фото:REUTERS)

Александр Лукашенко прибыл в Китай — возможно, это самый важный его визит со времени нападения России на Украину

Нападения, для которого Лукашенко предоставил территорию собственного государства, таким образом исключив даже теоретическую возможность маневрирования между Россией и Западом. Когда-то Лукашенко называли «последним диктатором Европы». Сегодня уже называют одним из агрессоров, готовых к попранию международного права и преступлениям ради сохранения власти. И при этом, возможно, его режим — одна из целей Кремля, обитатель которого, похоже, озабочен идеей поглощения всех бывших советских республик, а отнюдь не только Украины — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Это стремление Владимира Путина к территориальной экспансии, думаю, всегда было очевидно для Александра Лукашенко. Именно поэтому он в 2008 году продолжал поддерживать идею территориальной целостности Грузии и сохранял хорошие отношения с Михаилом Саакашвили. Только сейчас Путину удалось добиться от Лукашенко «туристической» поездки в Сухуми, а на днях — и встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Минске. Но при этом речи о признании независимости Абхазии по российскому образцу не идет: Лукашенко общался с Бжанией как с руководителем некоей «республики», а не суверенного государства.

Примерно те же маневры в 2014 году Лукашенко проделывал и с Крымом. Формального признания российского статуса оккупированного полуострова Путин от него так и не дождался. Лукашенко несколько раз обещал приехать в Крым. После 2020 года, когда Украина заявила о готовности присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, даже заявил о возможности такой поездки через Россию — раз уж через Украину его не пускают. Но, впрочем, до Крыма он так и не доехал. И понятно почему — там, где Крым или Донецкая область, там же может быть Могилевская или Витебская, если, уверен, того захочется Путину.

Лукашенко всегда можно использовать как прикрытие

Но кто может теперь гарантировать Лукашенко сохранение власти в суверенной стране — тем более, что теперь на территории этой страны расположены российские войска, которые не намереваются никуда уходить? Думаю, остался всего один человек — Си Цзиньпин.

Да, конечно, у Беларуси с Китаем общих границ нет. В этом смысле Пекину куда проще взаимодействовать со странами Центральной Азии и все мы наблюдали, с каким почтением принимали председателя КНР в Казахстане и затем в Узбекистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Но и у Китая не так много теперь европейских партнеров, которые нуждаются не только в экономическом сотрудничестве с Пекином, но и в его политической поддержке. Именно поэтому Китай всегда старался выстраивать свои собственные отношения с Беларусью, так сказать, в обход России.

Ну и не будем забывать, что Лукашенко всегда можно использовать как прикрытие для сотрудничества с самим Путиным — например, если речь пойдет о решении о поставках вооружения. Китайское руководство может опасаться прямого сотрудничества с Москвой, чтобы не нарваться на западные санкции. А Минск, думаю, может казаться не таким опасным партнером.

Ну и, вполне вероятно, Китаю очень важно, чтобы сама Беларусь не завязла окончательно в российской войне против Украины, чтобы ее армия не была задействована в нападении на Украину, чтобы новые санкции окончательно не уничтожили бы и без того уменьшившуюся роль Беларуси как «транзитного окна» Китая. Проще говоря, все переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, думаю, можно свести к одной очень важной для них задаче: как помочь российскому президенту и при этом не пропасть самим.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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