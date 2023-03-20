Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Терпеливый Китай будет медленно вытягивать все из России, и вытянет все, если ему, конечно, не помешают
Ордер на арест российского диктатора, конечно, не приведет его на скамью подсудимых, но точно заставит задуматься окружение «великого геополитика» по поводу собственного будущего.
В таких условиях ожидаемый визит китайского лидера — едва ли не последний шанс показать всем, что «еще не все проиграно».
Поэтому в Москве вывесили очень льстивые борды, на которых торжественно приветствуют «старшего китайского брата». В этом суть российско-китайских отношений сейчас. Совершенно понятно, кто «старший», а кто «младший», кто — метрополия, а кто — протекторат.
Конечно, Китай такая система отношений вполне устраивает, поэтому можно даже «вознаградить» верного вассала визитом сюзерена. И еще что-то пообещать. Не очень много — баловать не стоит, но достаточно, чтобы сохранить у вассала боевой дух и желание продолжать борьбу.
Терпеливый Китай будет медленно вытягивать все из России, и вытянет все, если ему, конечно, не помешают.
Китай такая система отношений вполне устраивает
К примеру, какие-то беспорядки, связанные с изменением режима, поэтому их лучше не допускать. Бункерный вождь должен править еще долго. Он или кто-то из его двойников — это неважно. Важно, чтобы поток ресурсов в Китай оставался стабильным, а проникновение Китая на территорию самой России происходило по плану и надлежащим темпам.
Поэтому ждем массы бессодержательных заявлений о «глубокой дружбе» российского и китайского народа, об «общем противостоянии западному империализму», о «многополярном мире» и тому подобное.
Конечно, если все пойдет по плану, ведь этот вассал в последнее время демонстрирует слабость. Настолько выразительно, что ему даже осмелились выдать ордер на арест. Не то, чтобы в Китае кто-то беспокоился о факте военных преступлений, но если ты «попался», то ты слаб, неэффективен и глуп.
Это плохо, поэтому нужно еще подумать, стоит ли поддерживать именно тебя.
Текст опубликован с разрешения автора
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