Пекин выступит за мир в Украине, а Вашингтон поддержал удары по Крыму 17 февраля, 19:01

Чем жила страна 17 февраля 2023 года

● Си Цзиньпин выступит за мир в Украине? Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с мирной речью в годовщину начала войны в Украине. Об этом, как сообщил Sky News, рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он объяснил, что об этом ему сказал главный дипломат Китая Ван И, с которым итальянский дипломат встретился вчера в Риме.

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● Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического союза. Украинский дипломат отметил, что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

● США поддержали удары по Крыму. США поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Об этом, выступая в Центре Карнеги, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым, по меньшей мере, не будет демилитаризован», — отметила она.

● Надо действовать быстро. Любая задержка с поддержкой Украины — ошибка, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Россия пытается выиграть дополнительное свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, оно должно уничтожить множество жизней. Для этого нам нужно поспешить. Нам нужна быстрота наших договоренностей, поставок, чтобы усилить нашу армию, быстрота решений, чтобы ограничить российский потенциал. Затягивание всегда было до сих пор ошибкой», — подчеркнул он.

● А еще на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сказал, что «российский Голиаф» уже начал терять равновесие и «упадет в этом году». Он отметил, что у Киева «пока нет пращи Давида из Израиля, но я верю, что это временно».

● Макрон уже не говорит о диалоге с Путиным. В Украине не может быть мира, пока не будет повержена Россия, считает президент Франции Эммануэль Макрон. «Время диалога еще не наступило, потому что Россия выбрала войну. Россия решила нанести удар по гражданской инфраструктуре и совершить военные преступления. Атака России должна провалиться», — сказал он на Мюнхенской конференции безопасности.

● Страны, которые могут отправить боевые танки в Украину, должны сделать это сейчас, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, Германия бы способствовала этому решению, предоставляя логистику и пополняя запасы, а также обучая украинских военных. Канцлер добавил, что он будет «интенсивно агитировать», чтобы союзники двигались по этому вопросу.

● Пять направлений. Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили их атаки, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Войскам РФ вряд ли удастся захватить Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, поскольку оккупанты не ускоряют темпы своего продвижения. Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW) по итогам 16 февраля.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: российские войска продолжили наступательные операции северо-западнее Сватового и в районе Кременной; оккупанты продолжали наступательные операции в районе Бахмута, вдоль западной окраины Донецка и на западе Донецкой области; российские источники утверждают, что украинские силы продолжали разведку вдоль реки Днепр в Херсонской области.

● Удар от Угледара. После разгрома под Угледаром российские оккупанты смогут полноценно наступать в этом районе не раньше мая-июня. Об этом сообщил Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. «Чтобы восстановить мощности для полноценного наступления в районе Угледара, им нужно время — как минимум май-июнь, но они будут постоянно беспокоить нас на этом направлении», — сказал он.

● К годовщине будет 150 тыс? В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 141260 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 февраля.

Кроме того, врагу уничтожили: танков — 3298 ( +2 за сутки), боевых бронированных машин — 6520 (+3), артсистем — 2322 (+16), РСЗО — 467 (+1), средств ПВО — 241 (+2), самолетов — 298 (+0), вертолетов — 287 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1) и многое другое.

● Потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных, поскольку россияне фактически не эвакуируют своих раненых, поэтому большинство из них умирают. Об этом сообщил Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

● Британские оценки. По данным британской разведки, потери и российской армии и «частных военных компаний» за год войны против Украины составляют от 175 до 200 тыс. из них примерно 40−60 тыс. убитыми.

В ведомстве в Twitter говорится, что уровень российских потерь значительно вырос с сентября 2022 года, когда была объявлена «частичная мобилизация». Как отметили в разведке, по современным стандартам ведения войны в РФ очень высок показатель погибших, если брать соотношение между выжившими ранеными и умершими.

● Кремль хотел получить координаты HIMARS. Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии оказалось более опасным, чем предполагалось: в частности, он должен был передать ФСБ РФ координаты HIMARS и IRIS-T в Украине, написал Der Spiegel.

В декабре в Германии арестовали агента службы внешней разведки, подозреваемого в передаче государственных тайн России. Задержанного, которого, по данным СМИ, зовут Карстен Л., подозревают в госизмене.

● В обмен на попа-коллаборанта. Украина отдала России священника-коллаборанта из УПЦ МП, что помогло вчера вернуть из плена 101 украинца. Об этом рассказал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны. По его словам, от РФ был запрос, поп сам был только «за», поэтому Киев не стал возражать.

Как написала УП, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ (МП) в поселке Яровая Лиманской общины Донецкой области Николая Звезду. Ранее его приговорили к семи годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

● Auchan «гуманитарно» помогал военным РФ. Российское подразделение французской сети магазинов Ашан с начала полномасштабного вторжения в Украину поставляло товары для военных РФ на временно оккупированных украинских территориях.

Как показало совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat, эти поставки позиционировались как «гуманитарная помощь» (хотя подобная может доставляться только мирному населению) и состояла как из товаров из складов Ашана, так и товаров, собранных волонтерами на территории магазинов сети в разных регионах РФ. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти. Кроме того, Ашан помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.

После того, как в марте президент Владимир Зеленский попросил французские компании уйти с российского рынка, Ашан утверждал: «Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что жизненно необходимо». К моменту появления этого заявления, утверждают авторы расследования, Ашан уже оказывал поддержку не только своим сотрудникам, но и российским военным.

● Украинское подразделение французской сети магазинов Ашан требует объяснений от французского офиса по поставкам товаров для российских военных российским подразделением компании. Об этом сообщила пресс-служба Auchan Украина: «Auchan Украина требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию».

● Глава МИД Дмитрий Кулеба намерен обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонной данные расследования, которое показало, что российская «дочка» Auchan снабжала товары российским военным.

И наконец:

● В Киеве на 100% возобновил работу электротранспорт — на маршруты вернули все троллейбусы и трамваи. Как уточнили в Киевской городской военной администрации, столица жила без электротранспорта 56 дней.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.