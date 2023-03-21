Пекин в роли миротворца, Путин в неожиданной ловушке 21 марта, 18:37 Эксклюзив NV

Чем жила страна 21 марта 2023 года

● Пекин в роли миротворца. Лидер Китая Си Цзиньпин считает, что его страна играет «конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса». Об этом он сообщил во второй день своего визита в Москву, уже после 4,5-часовой встречи с Путиным. Лидер Китая сообщил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".

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Си Цзиньпин заявил, что «большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры и против разжигания огня». «Конфликты, наконец, решаются путем диалога и переговоров», — добавил он.

Но никаких конкретных объяснений по отношению Кремля к «мирному плану» Пекина из уст китайского лидера до сих пор не прозвучало. И у него до сих пор не было разговора с Владимиром Зеленским.

● Обсудили, но молчат. Си Цзиньпин и Путин вчера обсудили мирный план Китая, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Но о результатах этого обсуждения он распространяться не стал — до официальных заявлений.

● Пока есть такое «официальное заявление» : «Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал Путин российским пропагандистам.

● А еще руководитель КНР пригласил российского диктатора посетить в этом году Китай.

● Путин попал в неожиданную ловушку. Недавнее решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина восприняли в Кремле как самый неожиданный шаг Запада. Об этом написало российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации диктатора. Двое собеседников издания заявили, что российские власти оказались не готовы к этой ситуации.

По информации издания, Кремль в 2023 году планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира". Для этого нужны заграничные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МКС.

● Подозрительный Китай. На фоне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок летального оружия в Россию. «Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России. Но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России и что этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями», — сказал он.

● А американская The New York Times, ссылаясь на данные российской таможни, написала, что с начала полномасштабной войны Китай передал Москве беспилотников и комплектующих к ним на сумму более $12 млн. Всего, по оценкам издания, с момента вторжения почти 70 китайских экспортеров продали Москве 26 разных марок беспилотников.

● Пекин оправдывается. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь возразил, что Пекин отправляет военное оборудование России. "Не Китай поставляет оружие на поле боя российско-украинского конфликта, а США", — сказал он. И добавил, что США должны «прекратить раздувать пламя», «показывать пальцем», а также «положить конец принуждению других стран».

Ранее издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1 тыс. штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

Между тем, китайские дроны, похоже, служат не только россиянам:

● Джанкой, хлопок и китайские дроны . В Крыму оккупационная «власть» Джанкоя (железнодорожный узел на севере полуострова) ввела режим "чрезвычайной ситуации" муниципального уровня после вчерашних вечерних взрывов. По данным российского проекта ASTRA, в городе серьезные повреждения после атаки были зафиксированы в локомотивном депо, здании охраны вокзала, товарно-материальном и топливном складах.

Взрывы в оккупированном Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге, сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

Беспилотник, атаковавший объекты в Джанкое, оказался одной из модификаций китайского коммерческого SkyEye. Об этом сообщила Радио Свобода. Как отметили журналисты, ранее SkyEye использовался в качестве баражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в российском Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Целью удара по Джанкою было полная или частичная остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Уничтожение российских крылатых ракет Калибр в оккупированном Джанкое — это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

● Основной целью российских оккупационных войск за прошедшие сутки оставались попытки выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. Об этом доложил Генштаб в утренней сводке. Поэтому оккупанты сосредоточили свои усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки украинские защитники отбили более 120 вражеских атак.

● Бахмут держится. Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута, рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны работают и «уничтожают их 24/7».

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки в районе Бахмута РФ потеряла 603 военных убитыми и ранеными. Ранее он говорил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».

● Минус 15 танков и почти 1 тыс. оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ составило 166 570. Об этом по состоянию на утро сообщил Генштаб.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3552 (+15 за сутки), боевых бронированных машин — 6879 (+10), артсистем — 2586 (+9), РСЗО — 507 (+0), средств ПВО — 270 (+0), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 290 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7) и многое другое.

● Что должен знать Путин. Российский диктатор должен знать, как плохо у него обстоят дела в Украине, заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби. "Я имею в виду, что более 50% территории, которую они отняли у Украины в первые недели и месяцы войны, украинцы уже вернули", — сказал он.

Кирби добавил, что активные бои сейчас идут только вокруг Бахмута.

● Abrams ускоряются. США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее планировавшихся ранее. Об этом пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC.

Ранее Кирби говорил, что процесс передачи 31 танка Abrams может занять многие месяцы. WP писала, что они будут доставлены в конце 2023 года или в начале 2024-го.

● Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Совет ЕС договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира (из него выделяют деньги на вооружение Украины) еще на 3,5 млрд. евро. 14 марта Совет ЕС уже поддержал увеличение фонда на 2 млрд евро — его потолок вырос до 7,979 млрд евро до 2027 года.

● Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 (14 таких машин Лондон доставит ВСУ). Об этом сообщила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди. "Такие снаряды имеют высокую эффективность при поражении современных танков и бронетехники", — добавила она.

● Весной начнется контрнаступление? В настоящее время идет подготовка к контрнаступлению ВСУ, которое ожидается уже весной-летом. В ближайшие шесть месяцев станут решающими в войне, заявил немецкому изданию Bild чиновник НАТО. Он не сомневается в том, что поставляемое Западом оружие будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины.

● Верховная Рада увеличила расходы Госбюджета на 2023 год на 537,2 млрд грн. 518 млрд грн из этой суммы (96,5%) будет направлено на сектор нацбезопасности и обороны.

И наконец:

● Новый министр-десантник. Верховная Рада назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки. Днем ранее парламент отправил в отставку его предшественника Сергея Шкарлета.

Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малой академия наук Украины (МАН). Он уже около года участвует в боевых действиях (как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады), одновременно исполняя обязанности директора МАН.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.