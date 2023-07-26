Угроза растет. По какому пути движется Китай — сигнал для НАТО и ЕС 26 июля, 08:03

Императивом Китая на глобальном уровне являются намерения стать технологической и экономической сверхдержавой, от которой зависят другие страны

Економічна стратегія Китаю спрямована на те, щоб зробити його менш залежним від інших країн, одночасно роблячи міжнародні виробничі ланцюги більш залежними від Китаю.

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НАТО на саміті у Вільнюсі в прийнятих документах зазначила щодо Китаю необхідність стримування. Розмір і амбіції Китаю дозволили йому успішно проникнути в усі сектори економіки багатьох європейських країн. Імперативом Китаю на глобальному рівні є наміри стати технологічною та економічною наддержавою, від якої залежать інші країни. Імперативом Пекіна на національному рівні є продовження домінування та управління Комуністичної партії Китаю.

Якщо уряди європейських країн налаштовані протистояти загрозі з боку Китаю, то варто бути переконаним в тому, що економічні інтереси не переважатимуть проблеми безпеки. Європейські чиновники наголошували, що існує нагальна потреба в тому, щоб компанії в Європі зменшили ризики, пов’язані з Китаєм, при цьому не прагнучи до відокремлення економік. «Для Німеччини Китай залишається партнером, конкурентом, системним суперником. Але аспект системного суперництва стає дедалі помітнішим в останні роки», — заявляла міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це стосується і всієї Європи.

Китай переслідує власні інтереси набагато наполегливіше

Китай обмежив експорт двох ключових металів для виробництва мікросхем, що було визнано попередженням для Європи та США у технологічній війні за високотехнологічні мікросхеми. В свою чергу стримування Китаю проявляється у практичних кроках контролю постачання напівпровідників. Уряд Нідерландів приєднався до Японії та США в розгортанні нових заходів контролю за експортом напівпровідників та технологій, які можуть використовуватись для створення нових військових розробок та систем.

Китай переслідує власні інтереси набагато наполегливіше і намагається різними способами змінити існуючий міжнародний порядок, заснований на правилах. Це впливає на європейську та глобальну безпеку. Економісти підкреслюють, що конкуренція між державами є корисною, проте конкуренція має ґрунтуватися на чесних правилах.

Китай є найбільшим торговим партнером багатьох країн, зокрема Німеччини. Згідно з даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2022 році імпорт Німеччини з Китаю склав 191,1 млрд євро. Тим часом німецький експорт до Китаю становить 106,8 млрд євро.

Китай володіє найбільшим державним розвідувальним апаратом у світі, що затьмарює розвідувальні агенції більшості європейських країн та створює для них виклики. Аналітики зазначають, що розвідувальна загроза з боку Китаю посилюється участю «усієї держави» з використанням державних і недержавних структур для розвідки, в тому числі і економічної.

Тим часом Samsung і Apple переносять свій бізнес з Китаю до інших країн Південної Азії, таких як В'єтнам та Індія. Сьогодні Samsung виробляє половину своїх смартфонів у В'єтнамі, де сплачує 10% податку на прибуток проти стандартних 25% у Китаї. Apple також має свої підприємства у В'єтнамі, виробляючи там годинники Apple та iPad. До 30% усіх смартфонів Samsung виробляються в Індії, країні, яка стає глобальним ринком виробництва смартфонів, де корейці в 2022 році відкрили найбільшу фабрику смартфонів поблизу Нью-Делі.

Вторгнення Росії в Україну багато чого змінило. Тісні зв’язки Пекіна з Москвою зіпсували його імідж також і у східно-європейському регіоні, погіршивши ситуацію, яка й так погіршилась через пандемію Covid-19, коли репутація Китаю в Європі значно впала. У східній Європі підтримку Пекіном брехливої пропаганди Москви проти НАТО та Сполучених Штатів абсолютно не сприймають.

Пекін проштовхує пропозиції, які добре працюють в балканських країнах, що не входять до ЄС, але вони несумісні з трудовим законодавством Брюсселя та законодавством про кредитування. У той час як залежність Китаю від Європи постійно зменшується, залежність окремих європейських країн від Китаю в останні роки значно зросла. Це і є підставою для формування стратегії НАТО та ЄС щодо стримування китайської економічної та політичної експансії.

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