Акцент совсем другой. Что хотел сказать Китай своим «мирным планом» 27 февраля, 18:15 Эксклюзив NV

Пекин, с его точки зрения, применяет правильный политико-дипломатический инструмент

Это на самом деле никакой не план. План предусматривает перечень конкретных мер, ответственность за то, кто, что делает и почему. А здесь мы видим перечень лозунгов, взятых где-то из устава ООН или еще какого-то международного документа, правильных, но не дающих ответа на главный вопрос: а кто же агрессор и кто должен нести ответственность за агрессию? Следовательно, он ни о чем. Он за все хорошее и против всего плохого.

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Но подобный план не работает. Он не полетит, как говорят дипломаты, ни при каких обстоятельствах, потому что в нем нет конкретных вещей, на которых такие лозунги строятся.

Поэтому его обсуждать, мне кажется, является довольно таким академическим делом. То есть можно, конечно, размышлять на разные темы и о чем-то говорить, но пока он не трансформирован, каждый пункт его не раскрыт и расписан, это просто перечень определенных идей, но отнюдь не план.

То, что некоторые страны, как Казахстан, его поддерживают. Очевидно, есть желание того же Казахстана лечь окончательно под Китай, показать, что он будет идти в фарватере политики именно этой страны, значительно сильнее России.

Хотя и Россия вроде бы говорит, что план хороший. Думаю, что это совсем не то, что нужно нам. И если посмотреть на реакцию западных стран, то она однозначна и очевидна. Это план о том, как принудить Украину к невыгодным переговорам, и о том, чтобы мы отдали захваченные территории. Потому он не будет работать.

Безусловно, одной из целей нашей внешней политики является то, чтобы Китай все же не был в очевидной оппозиции к Украине. Мы не хотим создать из Китая второго врага. Первым у нас исторически является Россия. Китай далеко. И у нас никогда не было чего-то такого, что противопоставляло бы украинцев китайцам, мы никогда не были близки друг другу.