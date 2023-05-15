Ватикан и китайские коммунисты. В каких условиях оказалась католическая община в Китае 15 мая, 11:28

Ситуация со свободой религии в КНР сложная

Канонічні китайські католики, чисельність яких становить 8−9 млн осіб, фактично проводять свої обряди та богослужіння підпільно. Вони не визнають Китайську патріотичну католицьку асоціацію (CPCA), що налічує 5,5 млн членів, створену комуністичною владою Китаю після 1949 року.

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Враховуючи те, що компартія повинна все і всюди контролювати, 1951 року папський нунцій, представник Ватикану, призначений Папою Римським, був висланий з країни, і офіційні відносини між Святим Престолом і Пекіном припинилися. Примирення двох сторін ускладнюється тим, що Ватикан є однією з 22 держав і єдиною в Європі, що визнає Тайвань незалежною країною. Невизнання острова самостійною державою є обов’язковою вимогою для встановлення дипвідносин із Пекіном.

До 2007 Пекін відмовлявся визнавати право Ватикану брати участь у рукопокладенні єпископів, як це відбувається у всіх інших країнах, наполягаючи на винятковому праві влади контролювати цей процес.

У 2007−2011 роках була певна відлига, в рамках якої Китай та Ватикан почали негласно координувати призначення нових єпископів. Але пізніше Пекін повернувся до жорсткої заборони на участь Ватикану у цьому процесі.

Ситуація особливо погіршилася після того, як новий Генеральний секретар Сі очолив компартію у 2012 році. Сі Цзіньпін посилює домінуючу роль КПК у всіх аспектах, включаючи релігію, з наміром, щоб партія застосовувала загальне керівництво всіма сферами діяльності по всій країні.

Ватикан визнає Тайвань незалежною країною

Ситуація зі свободою релігії у КНР складна. Нині у Китаї релігійні меншини піддаються репресіям, а католицька церква має напружені стосунки з владою.

Католики в КНР змушені проводити обряди у церквах, пов’язаних із Китайською патріотичною католицькою асоціацією. Вона підконтрольна Комуністичній партії Китаю. Ті, хто практикує поза державними церквами та зберігає вірність Риму протягом десятиліть стикаються з тиском та переслідуваннями.

Після багатьох спроб та зусиль Ватикану вдалося укласти з Пекіном певний договір у 2018 році по роботі двосторонньої комісії, яка стежить за виконанням угоди про призначення єпископів. Проте напередодні Великодня Китай призначає нового єпископа в Шанхай, найбільшу римо-католицьку єпархію Китаю, не повідомивши про це Ватикан. Це не перший випадок, коли Китай ігнорує підписану з Ватиканом двосторонню угоду про призначення єпископів. Такі дії піддали сумніву авторитет Ватикану у світі, адже Святий Престол дізнався зі ЗМІ про переведення китайського єпископа Шень Біня до Шанхаю.

Ватикан управляє католицькими справами по всьому світу. Римська курія традиційно володіє правом призначати єпископів, що в певній мірі суперечить суверенітету інших держав. Але світська влада відстоює принцип «відокремлення церкви від держави» для уникнення конфлікту, і дозволяє Папі здійснювати повноваження щодо управління католицькими справами, передбачені канонічним правом, при цьому церква не втручається у світські справи.

Китай, мабуть, єдина країна, яка нахабно заперечує це право Ватикану, щоб демонструвати свою перевагу, загострюючи політичні проблеми зі Святим Престолом. У Пекіна свій стиль роботи з єпископами. Він їх обирає та призначає через Конференцію єпископів Католицької Церкви в Китаї (BCCCC), метою якої є показати, що Китайська католицька церква розірвала свої політичні та економічні зв’язки з Ватиканом.

Нормалізація відносин з Ватиканом була б дипломатичним проривом для Сі Цзіньпіна, який не тільки покращив би відносини з Європою, а й виправив би свій імідж серед 1,2 млрд католиків. Поліпшення відносин послужить геополітичним інтересам Пекіна в Євросоюзі та зніме частину критики на адресу Китаю з боку правозахисників.

Ватикан, у свою чергу, зацікавлений у подоланні розколу китайської пастви на визнану владою та підпільну, а також у консолідації католицьких громад Китаю, що швидко зростають. Збільшення числа католиків відбувається якраз у неконтрольованій державою частині церкви.

Але реалії у Піднебесній говорять про протилежне. Провокування Ватикану є частиною поточного плану Китаю щодо захоплення контролю над підпільною католицькою церквою країни, лідери якої не схвалені китайськими комуністами.

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