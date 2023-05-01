Нас ждут очень тяжелые переговоры с Китаем. Чего хочет Пекин от Украины 1 мая, 14:04 NV Премиум

Китайцы никогда не вступают в переговоры без дополнительных предпосылок, которыми принимающая сторона должна обеспечить их приверженность

Относительно особенностей китайской дипломатии. То, что я знаю из китайской истории, из китайских учений дипломатических и военных, то уже очень много веков китайская дипломатия является принципиально дипломатией обмана и введения в заблуждение всех своих союзников и особенно своих врагов. Хотя, возможно, еще больше своих союзников. Так что то, что Китай сейчас говорит, будто он заинтересован в мирном решении — это, конечно, не так.

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Китай краткосрочно заинтересован в том, чтобы война продолжалась дольше, чтобы Россия ослаблялась, но чтобы Россия завершила войну с Украиной на своих условиях. И здесь возникает интересный вопрос — если это китайский обман — воспринимается ли он адекватно нашим руководством и нет ли иллюзий относительно того, что Китай может выступить как посредник между Россией и нашим государством? И я боюсь такого поворота событий, что, возможно, обсуждается вариант возобновления определенного четырехстороннего формата переговоров — Нормандия 2:0. О чем идет речь?