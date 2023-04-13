Китай удваивает ставки. Что стоит за «дружеским» союзом Путина и Си 13 апреля, 20:40 NV Премиум

Встреча двух «царей» в Москве должна была продемонстрировать Вашингтону и его союзникам, что стратегическое соперничество больше не просто теория

Когда в апреле 2015 года президента России Владимира Путина спросили, на каких союзников он может рассчитывать после того, как начал своё вторжение в Украину, — он процитировал Александра III — царя России, короля Конгресса Польши и великого князя Финляндии. «У России есть только два союзника, — сказал он, — армия и флот».

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Теперь, когда путинские вооруженные силы не смогли достичь своих военных целей в Украине, продемонстрировав удивительное отсутствие дисциплины и способностей, активизировался более грозный союзник, который, как надеется Путин, может помочь ему изменить его судьбу: китайский лидер Си Цзиньпин.

Вместо этого Путин готов предложить Китаю поставки энергоносителей со скидкой, уникальный доступ к российским рынкам, которые покинули западные компании, военные технологии, начиная от баллистических ракет и заканчивая атомными подводными лодками, и подчинение растущим амбициям Китая и его претензиям на мировое лидерство.

Эти три дня встречи Си и Путина в Москве войдут в историю как последняя претензия на нейтралитет в войне Путина против Украины. Некоторым может показаться, что Си удваивает неудачную прошлогоднюю ставку на «безграничное» партнерство с Путиным, но поколенческая игра Си основана на двух фундаментальных убеждениях, которые усилились по мере ухудшения его отношений с Вашингтоном.