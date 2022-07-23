Как же я ошибся по поводу Китая 23 июля, 09:03 Эксклюзив НВ

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

Среди наиболее важных вопросов, которыми я задавался с тех пор, как стал в 1995 году колумнистом, — откроет ли, когда и как быстро Китай свою информационную экосистему, чтобы обеспечить вход свободному потоку не цензурированных новостей как из китайских, так и из иностранных источников. Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват.

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Но я все еще не уверен, виновен ли я в (1) просто преждевременном оптимизме по поводу того, что необходимо и неизбежно — если Китай намерен развивать высокотехнологичную экономику; виновен (2) по абсолютной наивности судить о чем-то, что крайне маловероятно, учитывая авторитарную политическую структуру Китая; или виновен (3) желая для Китая то, что необходимо, но невозможно.

Все еще надеюсь, что это первое, боюсь, что второе и в отчаянии, если это третье.

Чтобы разобраться во всем этом, давайте вернемся на некоторое время назад.

В своих поездках в Китай в 1990-х и начале 2000-х годов я был поражен тем, насколько свободней казалась деловая пресса, чем политическая — впечатление, которое у меня создалось из переведенных статей и интервью, которые я давал китайским деловым СМИ. И мне это не показалось: тогда некоторые из самых интересных и точных намеков о политике в Китае часто появлялись сначала в китайской деловой прессе или газетах из регионов, наиболее открытых для бизнеса с миром.

Например, одной из самых смелых газет в начале 2000-х годов была Southern Weekly, с офисом в Гуанчжоу, которая, как отметил журнал Foreign Policy, «часто излагали взгляды групп, находящихся в неблагоприятном положении, таких, как мигранты, протестующие и пишущие к правительству петиции», и «привлекала широкий круг читателей, включая правительственные органы и широкую общественность».

Я надеялся, что по мере того, как Китай будет все больше интегрироваться в мировую экономику, деловая пресса станет тонким клином, который откроет СМИ в целом, потому что инвесторам и инноваторам нужны точные новости (не пропаганда), рост и конкуренция на глобальном уровне. А все потому, что следующее поколение китайских инноваторов и инженеров не раскроет свой потенциал, не имея доступа к относительно свободному потоку информации.

Так что я нагло написал в своей книге 1999 году Лексус и оливковое дерево, что «У Китая будет свободная пресса. … О, лидеры Китая еще этого не знают, но их подталкивают прямо в этом направлении».

Лучшее, что я могу сказать сегодня о том своем наблюдении, что поспешил я с выводами!

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