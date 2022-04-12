Горький урок. О чем должно напомнить США нападение России на Украину 12 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською

Вторжение России — это не просто вооруженное нарушение территориального суверенитета Украины, но и попытка свергнуть правительство суверенного государства

Нападение России на Украину многим напомнило о напряженных отношениях между Китаем и Тайванем. Но хотя есть три сходства в ситуации вокруг Украины и Тайваня, имеются также и значительные отличия.

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Первое сходство — очень большая разница между Тайванем и Китаем в их военном потенциале, и такая же разница существовала между Украиной и Россией. Более того, с каждым годом этот отрыв становится все больше.

Во-вторых, ни Украина, ни Тайвань не имеют официальных военных союзников. Обе страны вынуждены противостоять угрозам или атакам в одиночку.

В-третьих, поскольку Россия и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН с правом вето, нельзя рассчитывать на посредническую роль ООН в конфликтах с участием этих стран. Так происходит сейчас, во время нападения России на Украину, и так будет происходить во время любого кризиса из-за Тайваня.

Впрочем, ситуация вокруг Тайваня намного сложнее. Хотя у Тайваня нет союзников, у него есть закон Об отношениях с Тайванем — американский закон 1979 года, который требует, чтобы США поставляли военную технику и материалы, «необходимые Тайваню для поддержания достаточного потенциала самообороны». Этот закон играет роль своеобразной компенсации за нежелание Америки прямо сказать, что она готова «защищать Тайвань» в случае, если на него кто-нибудь нападет. Сегодня эту систему необходимо менять.

В ответ на российскую агрессию против Украины Америка сразу заявила, что не будет направлять войска для защиты этой страны. Однако в случае с Тайванем США проводят политику стратегической двойственности. И это второе отличие: остается не ясным, осуществят ли США вооруженное вмешательство в кризис с участием Тайваня.

Поскольку Америка предпочитает сохранять неопределенную позицию в вопросе о возможной реакции на нападение на Тайвань, это (по крайней мере, пока что) сдерживает Китай от военного авантюризма. Причина в том, что правителям Китая приходится учитывать вероятность реального военного вмешательства США. В то же время двойственность США заставляет Тайвань задумываться о том, что Америка может отказаться от вооруженного вмешательства, и эти соображения сдерживают радикальные группы на острове, которые выступают за независимость.

США продолжают такую политику двуликого Януса уже несколько десятилетий. Однако третье (и самое важное) различие между Украиной и Тайванем должно заставить США серьезно задуматься над тем, что сейчас настало время пересмотреть свои подходы. Если упрощать, Украина, вне всяких сомнений, является независимым государством, а Тайвань — нет.

Для Америки настало время четко сказать, что она будет защищать Тайвань

Вторжение России — это не просто вооруженное нарушение территориального суверенитета Украины, но и попытка свергнуть правительство суверенного государства с помощью ракет и артобстрелов. И по этому пункту в международном сообществе нет никаких противоречий относительно интерпретации международного права и Устава ООН. Степень участия разных стран в санкциях против России может отличаться, но ни одна страна не заявляет, что Россия не совершила серьезного нарушения международного права.

Напротив, Китай утверждает, что Тайвань является «частью Китая», а США и Япония с уважением относятся к этим претензиям. Ни Япония, ни Америка не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем, а большинство стран мира не признают Тайвань суверенным государством. В отличие от ситуации с Украиной, китайское руководство может заявить, что любое начатое Китаем вторжение в Тайвань необходимо для подавления антиправительственной деятельности в одном из регионов страны, а значит, подобные действия не нарушают международное право.

Когда Россия аннексировала Крым, международное сообщество в конечном итоге с этим неохотно смирилось, хотя Россия нарушила украинский суверенитет. На фоне такого прецедента вряд ли будет удивительным, если китайское руководство начнет ожидать более терпимого отношения мира в случае, если оно тоже выберет логику подчинения «регионов», а не стран.

Такая логика делает политику стратегической двойственности полностью несостоятельной. Политика двойственности работала очень хорошо, пока США были достаточно сильны для ее поддержания, а Китай был намного слабее США в военном отношении. Однако эти дни миновали. Сегодня американская политика двойственности в отношении Тайваня способствует нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, стимулируя Китай недооценивать американскую решимость, и заставляя правительство в Тайбэе ненужным образом нервничать.

Учитывая изменение обстоятельств по сравнению со временем начала политики стратегической двойственности, США должны выпустить заявление, не допускающее ошибок интерпретации или множественности интерпретаций. Для Америки настало время четко сказать, что она будет защищать Тайвань от любых попыток нападения со стороны Китая.

Работая премьер-министром, я следовал правилу: на каждой встрече с председателем Си Цзиньпином всегда четко информировать его, что ему не следует заблуждаться в оценках намерений Японии защищать острова Сенкаку, и что эти намерения Японии непоколебимы. Человеческая трагедия, обрушившаяся на Украину, стала для нас горьким уроком. Нельзя оставлять никакого места для сомнений по поводу нашей решимости в отношении Тайваня, а также нашей решимости защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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