Как политика Трампа делает Китай лидером в ИИ

Почти весь 2023 год — вслед за ограничениями времен пандемии и репрессиями властей против техносектора — китайские компании, работавшие над искусственным интеллектом (ИИ), пребывали в полубольном состоянии. Пока фирмы США быстро двигались вперед с новыми, все более мощными моделями и приложениями, китайские регуляторы явно пытались ограничить инновации в стране строгими, зачастую двусмысленными правилами.

Но китайские ИИ-компании сумели выкарабкаться из этого состояния, выбрав новые стратегии и изменив институциональные отношения властей с частными разработчиками, чтобы упростить регулирование в стране. В результате ландшафт кардинально изменился: теперь уже американская ИИ-отрасль пытается справиться с хаотичным регулированием администрации президента Дональда Трампа, в то время как китайские подходы к управлению ИИ стали гибче и благоприятней для инноваций.

Этим изменениям способствовали несколько событий. Начать с того, что новые институциональные механизмы помогли найти такие подходы к регулированию, которые опираются на сотрудничество множества стейкхолдеров, что активизировало создание новых ИИ-фирм. Ярким примером является компания DeepSeek — совершившая прорыв китайская ИИ-фирма, которая возникла из хедж-фонда. Другие компании, в том числе, Zhipu AI и Moonshot AI (создатель модели Kimi), появились благодаря партнерству Университета Цинхуа и Пекинской академии искусственного интеллекта, некоммерческой отраслевой ассоциации, созданной при поддержке муниципальных властей.

Подобные партнерства не просто помогают появлению новых разработчиков ИИ; они наполняют китайскую ИИ-экосистему новой энергией и талантливыми кадрами. Хотя многие местные органы власти до сих пор пытаются справиться с усиливающимися финансовыми трудностями (особенно после дорогостоящей политики «нулевого Covid»), крупные города выигрывают благодаря сочетанию инфраструктуры мирового класса, целевых госсубсидий техносектору (прямых и косвенных) и синергии фирм, выпускающих аппаратное и программное обеспечение.

Более тесное сотрудничество частных компаний и госструктур, включая Министерство промышленности и информационных технологий, а также Управление киберпространства Китая (CAC), повлияло на правоприменение — и зачастую в пользу техноотрасли. С помощью аффилированных аналитических центров, к примеру, Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT), и отраслевых групп, подобных Ассоциации кибербезопасности, эти ведомства регулярно организуют диалоги с разработчиками из частного сектора и учеными экспертами.

Хотя эти обсуждения непубличны, они позволяют получить широкий спектр мнений и способствуют формированию более предсказуемой среды регулирования, которая лучше соответствует практическим нуждам инноваторов. В сравнении с ситуацией до 2023 года регулирование ИИ-разработок стало более стандартным и понятным для фирм. Хотя сами законы не изменились, требования, которые раньше выглядели двусмысленно или обременительно, теперь дополнены четкими инструкциями по их выполнению.

На практике внимание регуляторов переключилось с ранних этапов разработки ИИ (сбор данных, обучение моделей) на конкретное использование. Большинство правил теперь касаются внедрения ИИ-моделей, а не их создания. Это позволяет компаниям сравнительно беспрепятственно собирать данные для обучения и разрабатывать базовые модели. Однако контент, генерируемый ИИ-моделями, по-прежнему строго регулируется.

Наконец, китайские ИИ-компании активно вкладываются в разработку инновационных моделей с открытым кодом. Администрация бывшего президента США Джо Байдена подумывала о запрете разработок ИИ с открытым кодом из соображений национальной безопасности, прежде чем в итоге поддержать их, а тем временем китайские компании, и в их числе DeepSeek и Alibaba, быстро двигались вперед, выпустив множество моделей с открытым кодом, которые теперь используются во всем мире.

Быстрый подъем китайского ИИ-сектора резко контрастирует с последними событиями в США. Многие ИИ-компании изначально приветствовали программу дерегулирования, заявленную администрацией Трампа, но отсутствие детальных предложений, а также мстительная реакция Трампа на любую критику, создали неопределенность и препятствуют конструктивному взаимодействию. Кроме того, масштабное сокращение федерального финансирования научных исследований и жесткие ограничения иммиграции сокращают поток талантливых кадров, благодаря которому усиливался американский ИИ-сектор. Это вызывает серьезные опасения в отрасли.

Паралич регулирования в США позволил китайским ИИ-компаниями расти еще быстрее. Взлет DeepSeek, господство Китая в промышленности и в производственно-сбытовых цепочках, новости о явном самосаботаже в США — всё это вернуло уверенность китайскому техносектору.

Да, эта динамика может, конечно, измениться. Конгресс США еще может повторно внести предложение, которое предотвратит принятие законов об ИИ на уровне штатов, что создаст более благоприятную для отрасли среду регулирования. И ожидается, что до конца июля Белый дом опубликует «План действий в сфере ИИ», который, возможно, прояснит подходы администрации Трампа к надзору за этой технологией.

Тем временем уверенность Китая может превратиться в высокомерие. Как показывает история, когда Компартия уверена, что она добилась стратегического преимущества, она обычно начинает ужесточать контроль. Например, после десятилетий быстрого роста и сравнительной открытости председатель Си Цзиньпин усилил политическое и регулятивное давление на частные компании, особенно в техносекторе.

Парадоксально, но чем успешнее становятся китайские компании, тем выше вероятность, что они привлекут внимание властей. DeepSeek служит ярким примером: его быстрое распространение — в стране и за рубежом — в сочетании с ограниченной модерацией контента, маленькими командами комплаенса и сравнительно мягкими протоколами цензуры могли привлечь к нему пристальное внимание регуляторов, подобных CAC.

Рост популярности RedNote в США подчеркивает риски, которые могут сопутствовать успеху. Прошло всего несколько дней после того, как американские пользователи TikTok устремились на эту платформу, и CAC, как сообщается, тут же приказал отделу по связям с органами власти в компании RedNote отделить этих пользователей от китайских. Хотя DeepSeek предлагает совсем иные услуги, институционализированная паранойя в CAC и у других регуляторов не является избирательной. Более того, пользователи DeepSeek уже замечают признаки усиления цензуры: как сообщается, ответы на «деликатные» вопросы могут меняться в режиме реального времени.

Тем не менее, пока администрация Трампа ведет атаку на американское общество и экономику в духе китайской Культурной революции, власти Китая делают все возможное, чтобы укрепить позиции страны в качестве мирового лидера технологий. Последствия для американского влияния в будущем могут оказаться крайне серьезными.

