Выживет ли Украина в Большой войне 29 мая, 13:28

У меня для вас две плохие новости и две хорошие

1. Украина победит в войне с Россией. Это хорошая.

От нашей победы зависит, на самом деле, будущее всего мира, без преувеличения. Западный мир готовится к войне с Китаем. Си Цзиньпин искренне решил, что Тайвань при его жизни должен вернуться в Китай. А Китай должен стать главной доминирующей страной, сменив США. Победа Украины закладывает фундамент будущей расстановки сил. И Запад готов в это инвестировать любые ресурсы.

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2. Украина — полигон. Это плохая.

Война в Украине выполняет для циничного мира несколько функций:

— Максимальное ослабление России (военное, экономическое) как союзника Китая.

— Разрушение оси «Германия — Россия — Китай», которая технологически, финансово да и ресурсно, создавала для США критическую угрозу.

— Тестирование новых военных продуктов, тактик ведения боя для подготовки к Большой войне Западной Цивилизации и Восточной.

Мы точно больше, чем другие, умеем выживать в хаосе

3. Большой войне быть. Это тоже плохая.

— Процитирую Эйнштейна: «Не знаю чем будут воевать в третью мировую войну, но в четвертую будут воевать палками».

— Не знаю, чем завершится Большая война, но Украина к ней будет готова больше, чем любая другая страна.

— И Украина на европейском континенте будет играть в ней ключевую роль.

4. Так что для Украины открываются новые возможности после ее завершения.

— Украинцы — нация, которая выживает, проходя испытания, последние 400 лет и мы точно больше, чем другие, умеем выживать в хаосе.

— Я верю, что Украина будущего — один из важнейших центров новой цивилизации. Мы более к этому готовы.

И напомню старую восточную поговорку: Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди создают плохие времена. Плохие времена создают сильных людей.

Хорошие европейские времена создали слабых людей, которые не способны бороться за свое будущее и создают для западного мира плохие времена.

В то же время, плохие времена Украины создают сильных людей, которые способны создать хорошие времена.

Так что. Как говорила моя мама: «надейся на лучшее, но готовься к худшему».

Текст опубликован с разрешения автора

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