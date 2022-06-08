Семь ключевых позиций. Кто и какую роль играет в войне России против Украины 8 июня, 14:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Дамы и господа, если в Украине восторжествует путинская диктатура, ваш собственный зад будет — или останется — под такой же диктатурой, возможно, на всю оставшуюся жизнь

Прошло 100 дней с начала путинского (повторного) вторжения в Украину 24 февраля этого года. Поэтому почти все публикуют обзоры, резюме или обсуждают «извлеченные уроки» этой войны. Обычно я выступаю против поведения «беги за стаей» и иду своим путем. Однако за последние два дня в мире было опубликовано столько чепухи, и мне задали столько вопросов на эту тему, что в этот раз я сделаю исключение и тоже предложу свой комментарий — и то только по одной причине: мне кажется, что слишком много людей просто не понимают друг друга. Поэтому здесь очень сжато, как я вижу вещи.

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Заметьте: с моей точки зрения, главная проблема в этой войне заключается в том, что — что бы ни случилось — каждый продолжает настаивать на своей точке зрения до такой степени, что точки зрения превращаются в не более чем саркастически абсурдные догмы. Кроме того, пожалуйста, обратите внимание на мой обычный сарказм и почувствуйте себя «предупрежденным заранее», что — я являюсь откровенным «поклонником», — впрочем, так же как и критиком ЕС, и, таким образом, следующее, вероятно, покажется многим «ЕС-ориентированным». Связанная с этим рекомендация: если вам это не нравится, прекратите чтение прямо здесь. Большое спасибо.

Если глядеть с запада на восток, ситуация выглядит так:

1. США: в процессе гигантского противостояния между собственной олигархией и тем, что осталось от республики, плюрализма и демократии (замаскированных под «марксистов-демократов против борцов за свободу-республиканцев», хотя на самом деле обе партии совершенно недееспособные, но поддерживаемые той же олигархией). США очень похоже относятся и к себе, и к Европе, и к НАТО, и к Украине. Олигархия США, создавшая «проблемный Китай» в интересах извлечения (гигантских) прибылей, в настоящее время настаивает на том, чтобы Китайская Народная Республика (КНР) была «врагом общества № 1» и «позволяла европейцам решать свои собственные проблемы «за их собственный счёт».

Следовательно, США «должны сосредоточиться на КНР/Тихоокеанском регионе: «там будет война», а война в Украине — «еще один прокси-конфликт», а потому «совершенно неинтересный». В настоящее время, учитывая плачевное состояние разрушенной инфраструктуры и массовые социальные проблемы и тому подобное, по крайней мере, отчасти это понятно.

Менее понятен подход тех американцев США, которые откровенно озабочены «победой над Россией» (немногие из которых рекомендовали нанести ядерные удары по российским войскам, поскольку они приближались к Украине еще до 24 февраля). Проблема: обе точки зрения основаны на обычном, недальновидном подходе, такой себе «традиционный подход за последние 70 с лишним лет». В результате «элита» США — будь то олигархия или интеллигенция — остается расколотой: одна часть настаивает на том, что «это не наша проблема», другая на том, что «о, это еще одна блестящая возможность прикарманить миллиарды денег налогоплательщиков», а, в-третьих, «мы должны что-то сделать».

Если нет единства в США, то почему оно должно быть в Европе?

Бесстрастные факты заключаются в том, что США нуждаются в расширении, чтобы оставаться успешными. Вместо того чтобы расширяться (в космос, например), страна «борется за доли рынка» — за счет собственных налогоплательщиков, и то уже десятилетиями. Что же тогда удивительного, что все (кто имеет вес) озабочены исключительно извлечением прибыли — настолько, что страна только что пережила две 20-летние войны за корпоративные прибыли — и нет возможности подумать чуть дальше кончика собственного носа (или глубины собственных карманов — на ваш выбор)? Удивительно, что никто не приходит к мысли, что исход войны в Украине будет иметь решающее значение не только для статуса Украины и России или «Европы», но и для КНР и всего «Запада». И это на десятилетия вперед.

2. Европа: если нет единства в США, то почему оно должно быть в Европе? Никогда не было ничего похожего на «единую Европу», так зачем начинать делать исключения из правил прямо сейчас? Поэтому не может быть единого мнения относительно того, что делать с путинской Россией и уж тем более с Украиной: Европу нужно обсуждать хотя бы через призму «Европейского Союза» (ЕС) и «НАТО».

ЕС — это разрозненный конгломерат 27 разных наций с 27 национальными идентичностями (во многих случаях: шовинизмом), 27 разными правительствами, 27 разными «высшими национальными интересами», 27 разными стандартами жизни, традициями и т. д.

В чем большая часть ЕС «по крайней мере сходится», так это в том, что Украина эндемически коррумпирована и считалась чем-то вроде «какой-то незнакомой страны где-то там, на Востоке» — и в основном потому, что до 24 февраля вряд ли кто-либо из лиц, принимающих решения где-либо между Лиссабоном, Хельсинки и Никосией знали об Украине что-то еще, кроме «коррупции» — мало кто готов доверять украинским политикам. Не делайте ошибок: Зеленский может пользоваться широкой народной поддержкой, будь то на родине или среди населения ЕС, но он не пользуется ею в кругах европейских лиц, принимающих решения. И еще есть элемент стыда — за десятилетия такой же недальновидной, но глубоко коррумпированной внешней политики умиротворения диктаторов. Неудивительно, что влиятельные политики доминирующих держав ЕС, кажется, согласны только с тем, что существует «огромная разница между украинской олигархией и ее народом» и что «нужно что-то делать».

Само по себе это было бы не так плохо, если бы не то, что, что большинство решений в ЕС — и это хуже всего — принимаются на основе разведывательных отчетов, особенно военно-разведывательных оценок, которые уже годы подчеркивают, что Украина (т.е. Вооруженные силы Украины) «близка к коллапсу». Да, близка к коллапсу — «иногда в промежутке между настоящим моментом и следующими тремя неделями».

Кажется, никого не волнует, что такие разведывательные оценки основаны на «стандартах ЕС»: на предубеждении, основанном на том, что наши собственные вооруженные силы развалятся, если столкнутся с таким же давлением, как украинцы. Нет, вместо этого многочисленные разведывательные службы стран — членов ЕС мало чем занимаются, кроме как оценивают ситуацию на основе видеороликов, собранных в социальных сетях. Зачем же тогда удивляться по поводу «качества» выводов, которые они делают… или что никто не обращает внимания на (между прочим: хорошо доказанный) факт, что «украинцы другие».

Неудивительный результат: большинство правительств ЕС не хотят предоставлять тяжелое вооружение: а что, если оно окажется на черном рынке (см.: «Коррупция») или в руках России (см.: «Украина вот-вот развалится»)???

НАТО: масса членов не может даже думать о том, чтобы Европа защищалась сама по себе, без надзора США. В том числе такие «ярко антипутинские» члены НАТО, как Великобритания, Польша и страны Балтии, которые уверены, что им лучше между собой и в сотрудничестве с США, чем с ЕС — за исключением случаев, когда речь идет о финансовой помощи, конечно. За некоторыми исключениями странами здесь либо управляют некомпетентные люди (см. Францию ​​и Польшу), либо они имеют целые банды некомпетентных генералов в высших эшелонах вооруженных сил (см. Германию и Италию), либо имеют преимущественно пророссийское население (Греция, Кипр, Болгария), управляются путинскими друзьями (см. Венгрию). Или, по крайней мере, имеют сильные оппозиционные блоки, состоящие из спонсируемых Путиным придурков (несколько восточно-европейских членов НАТО). Что же тогда удивительного, члены НАТО тоже не могут мыслить самостоятельно, без «присмотра» США, а все это образование лишь усиливает крайнюю разобщенность внутри ЕС.

3. Украина: реформа, приведшая к децентрализации не только системы командования вооруженными силами, но и системы политической власти, «сработала» настолько, что сильно коррумпированная олигархия стремилась защитить страну от путинской агрессии (конечно, чтобы не быть захваченными российской олигархией). Если вы спросите меня, то я скажу, что вместе с национализмом это и спасло страну в первые дни войны; возможно, это то, что с тех пор держит ее на плаву.

Однако: эта реформа была неудачной настолько, что не смогла устранить коррупцию и некомпетентность. Другими словами: да, в политической и военной верхушке по-прежнему царит повальная коррупция и, что хуже всего, по-прежнему широко распространена некомпетентность (достаточно вспомнить падение Херсона и Мелитополя и почти падение Харькова, чтобы понять о чем я). В результате получается большой разрыв между «элитами» и «остальными людьми»: верхушка настаивает на безоговорочной помощи Запада, но не готова к реформам, введению прозрачности и борьбе с коррупцией. Проблема в том, что из-за этого мнения 99% украинцев, которые искренне хотят, чтобы их страна вступила в ЕС и НАТО (и тем самым внедрила что-то вроде «западных стандартов управления»), просто не имеют значения.

Ситуация на самом деле является «палкой о двух концах», потому что кажется, что те же самые украинцы просто не представляют, какая олигархия и коррупция доминируют во всех «гордых и превосходных западных демократиях». Может быть, кто-то должен напомнить украинцам, что те же самые круги, которые правят ЕС в наши дни, играли роль «путинских пособников» последние 20 с лишним лет?

4. Россия: это легко, потому что все, что имеет значение, — это один персонаж, и то, что он — и клика, поддерживающая его, чтобы удержать его и себя у власти — думает/думают в его/их собственных интересах. Ирония заключается в том, что эти интересы можно резюмировать как очень похожие на интересы массы людей, недавно собравшихся в Давосе: присвоить себе миллиарды и оставаться безответственными. Соответственно любой плюрализм = «нацизм», «предательство», «пораженчество» и т.д… И никакой критики, конечно, не допускается. Ради этого Путин и его петербуржский клуб готовы «денацифицировать» Украину, да и все НАТО — и ​​воевать буквально до последнего русского, сепаратиста, чеченца, армянина, южноосетинца и Хезболла-боевика.

5. Китай: это тоже просто. Их политика заключается в том, чтобы «подождать и посмотреть»: если Запад соберется с духом и поможет Украине победить Россию, Пекину просто будет любопытно сохранить статус-кво и вернуться к обычным делам (особенно в том, что касается экономических отношений), под девизом «это экономика, тупица». И наоборот: если Запад провалится, а Украина потерпит поражение, то будет заявлено: «мы же вам говорили: наша система всегда побеждает».

6. Индия: если западные «демократии» могут быть такими же недальновидными и оппортунистическими до уровня незрелости, как они есть, — почему Индия не может превзойти их в этом? Кроме того, Путин = Россия, а Россия = СССР, и СССР был таким большим другом Индии, в то время как плохой, плохой Запад был таким недружелюбным и стремился деэскалировать очередную пиар-китайскую агрессию, ну, и все эти 400+ лет Западного Империализма и… ну, просто пришло время мести, и поэтому «хорошо», если Украина потерпит поражение от русских.

Тот факт, что Украина никогда не вторгалась в Индию или когда-то была частью этого «дружественного СССР», конечно, совершенно не имеет значения: индийцы игнорируют его так же, как венгры, греки, киприоты и сербы игнорируют тот факт, что их «братские русские-христиане» направляют банды «исламских варваров» — см. чеченцев и «Хезболлу» — для нападения… хм… на «братских украинцев-христиан».

7. Извините, если я собрал всех остальных в одну кучу, но это примерно так: «остальные» находятся где-то между «любопытными наблюдателями» и последователями принципа «это не наше дело». Некоторые горячо поддерживают Путина, потому что думают: «Россия = СССР, наш друг из 1960−1980-х годов»; другие, потому что они думают, что Путин — серьезный борец с западным империализмом, убивавшим их более 500 лет, а не очередной коррумпированный бандит (как и большинство их собственных правительств). Третьи — за чистый реваншизм (см.: «Путину пора победить Запад, хотя бы проучить их»). И все вместе упускают суть: дамы и господа, если в Украине восторжествует путинская диктатура, ваш собственный зад будет — или останется — под такой же диктатурой, возможно, на всю оставшуюся жизнь.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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