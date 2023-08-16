Как используется Северная Корея в противостоянии супердержав 16 августа, 13:14

Есть несколько возможных причин, почему Китай не хочет закручивать гайки в отношении Северной Кореи и не призывает ее лидера прекратить создавать напряжение на Корейском полуострове

Китай неодноразово заявляв, що дотримується санкцій ООН щодо Північної Кореї, але не вагаючись відправляє китайську делегацію на чолі з членом Політбюро КПК Лі Хунчжуном до Пхеньяна для участі в параді, на якому були представлені міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-17 і Hwasong-18, що під санкціями ООН.

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Попри те, що прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін заявляв: «Виконуючи резолюції Ради Безпеки ООН, Китай завжди виконує свої належні міжнародні зобов’язання», участь китайської делегації в параді «Дня Перемоги» Північної Кореї 27 липня 2023, на якому були продемонстровані ядерні ракети країни, говорить про інше. Теж саме демонструє і інша країна — постійний член РБ ООН, міністр нападу якої Сергій Шойгу теж був присутній на цьому параді та відвідав виставку озброєнь, на якій роздивлявся останні модифікації ядерних ракет.

Північна Корея демонструє військову потугу в той час, коли на Корейському півострові продовжує панувати напруга. Цього року Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. Ракети, здатні нести ядерну зброю, заборонені резолюціями РБ ООН, ухваленими за підтримки Китаю та Росії. Рада Безпеки ООН запровадила санкції проти Північної Кореї після того, як вона здійснила свій перший ядерний випробувальний вибух у 2006 році. Відтоді протягом багатьох років Рада Безпеки ООН ухвалила 10 санкцій проти Північної Кореї — усі за підтримки Китаю та Росії.

Після початку вторгнення Росії в Україну США та їх західні союзники звинувачували обох постійних членів РБ ООН в тому, що вони прикривають Північну Корею від рішень Ради Безпеки.

Радісно фотографувалися з північнокорейським диктатором

У березні 2023 року посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила на засіданні Радбезу ООН, що китайський і російський «обструкціонізм» заохочує Північну Корею «безкарно запускати балістичні ракети» та просувати розробку більш складної та небезпечної зброї.

Резонанс у дипломатичних колах викликало те, що Китай, який заявляє про себе як про відповідальну міжнародну державу, не лише зацікавився демонстрацією Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет під час параду, відправивши члена Політбюро КПК Лі Хунчжуна в Пхеньян, а фактично аплодував цьому разом з російським міністром Шойгу.

Обидва відвідувачі передали лідеру Північної Кореї Кім Чен Іну листи від своїх президентів — Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, а також радісно фотографувалися з північнокорейським диктатором. Фактично це є схвалення дій Північної Кореї, навіть якщо ці дії є провокаційними та негативно впливають на мир і безпеку в регіоні.

Є кілька можливих причин, чому Китай не хоче закручувати гайки щодо Північної Кореї та не закликає її лідера припинити створювати напругу на Корейському півострові.

Перша причина полягає в тому, що президент Сі Цзіньпін хоче, щоб США і Європа або і все міжнародне співтовариство визнали, що тільки Китай має можливість очолити новий світовий порядок. От нещодавно він був посередником в укладенні мирної угоди між Іраном і Саудівською Аравією — давніми ворогами на Близькому Сході. Пекін хоче глобального лідерства Китаю в обмін на припинення протистояння між двома Кореями на півострові.

Друга причина ґрунтується на реальній політиці: Китай хоче, щоб Північна Корея зберігала півострів котлом напруги, і хоче, щоб Пхеньян продовжував створювати страхи щодо безпеки регіону в свідомості як південнокорейського керівництва, так і чотиристороннього альянсу з безпеки (QUAD) за участю США, Австралії, Японії та Індії. Крім того Північна Корея відволікає увагу США, Японії та Південної Кореї в той час, коли Піднебесна готується до військового нападу на Тайвань, щоб примусово об'єднати його з материком.

По-третє, це індійсько-тихоокеанська стратегія США та їхніх союзників, які хочуть, щоб Китай дотримувався заснованого на правилах міжнародного порядку, зберігаючи вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський простір. У разі конфлікту існує побоювання, що Китай може заблокувати море, яке щорічно сприяє міжнародній торгівлі на суму понад $5 трлн. Проте Китай розглядає все Південно-Китайське море як територію свого заповідника і не хоче, щоб США, QUAD чи будь-які інші міжнародні сили демонстрували тут свою військову присутність.

Щоб гарантувати свої стратегічні інтереси, Китай прагне, щоб Північна Корея продовжувала своє брязкання зброєю як фактор залякування, щоб тримати під напругою США, Японію та Південну Корею. Таким чином підтримка Пекіном Північної Кореї залишиться незмінною в осяжному майбутньому, оскільки це відповідає його геополітичним інтересам, адже головний китайський стратегічний план полягає в тому, щоб утримати регіон від впливу США та QUAD.

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