Очень опасная игра. Что на самом деле происходит между Китаем и Тайванем 4 августа, 12:58

Прибытие спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвало предсказуемо сильную реакцию Китая

Китайские военные самолеты приблизились к медиане, разделяющей Тайваньский пролив. Министерство иностранных дел Китая предупредило о «серьезных последствиях» визита Пелоси на остров. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что «те, кто играет с огнем, от него же и погибнут». И вот теперь Китай объявил о крупных военных учениях с боевой стрельбой, которые начнутся 4 августа (сразу после отъезда Пелоси с Тайваня). Все четче вырисовывается призрак военного противостояния.

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Но Пелоси вряд ли несет ответственность за сегодняшнее обострение напряженности вокруг острова. Даже если бы она решила пропустить Тайбэй в своем турне по Азии, воинственность Китая по отношению к Тайваню продолжала бы усиливаться, что, возможно, вскоре спровоцировало бы еще один кризис в Тайваньском проливе.

Вопреки распространенному мнению, главной причиной происходящего является не то, что Си Цзиньпин стремится к воссоединению с Тайванем во время своего правления. Хотя целостность страны действительно является одной из его долгосрочных целей (это стало бы главным достижением как для него, так и для всей Коммунистической партии Китая), любая попытка добиться этого силой обойдется чрезвычайно дорого. Это может даже привести к экзистенциальным рискам для режима КПК, выживание которого будет поставлено под угрозу неудавшейся военной кампанией.

Чтобы китайское вторжение на Тайвань было удачным, Китаю сначала нужно было бы изолировать свою экономику от западных санкций и приобрести военный потенциал, который может надежно сдержать американское вмешательство. Каждый из этих процессов занял бы по меньшей мере десятилетие.

Основные причины нынешнего бряцания оружием Китая из-за Тайваня носят более насущный характер. Китайские власти сигнализируют тайваньским лидерам и их сторонникам на Западе, что их отношения друг с другом и с Китаем находятся на неприемлемой траектории. Подразумевается, что если они не изменят курс, у Китая не будет иного выбора, кроме как пойти на эскалацию.

Все четче вырисовывается призрак военного противостояния

До относительно недавнего времени лидеры Китая рассматривали ситуацию в Тайваньском проливе как неудовлетворительную, но терпимую. Когда Тайванем управляла традиционно дружественная Китаю партия Гоминьдан, Китай мог проводить постепенную стратегию экономической интеграции, дипломатической изоляции и военного давления — ту, которая, по его мнению, в конечном итоге сделает мирное воссоединение единственным вариантом для Тайваня.

Но в январе 2016 года Демократическая прогрессивная партия, выступающая за независимость, вернулась к власти на Тайване, нарушив планы Китая. В то время как Гоминьдан утверждает, что Тайвань и Китай по-разному интерпретируют Консенсус 1992 года, соглашение, достигнутое партией с властями материкового Китая 30 лет назад и утверждающее существование «единого Китая», ДПП полностью отвергает его.

Хотя трудно точно определить, когда новый статус-кво стал невыносимым для Китая, ключевой поворотный момент, вероятно, наступил в январе 2020 года, когда президент Тайваня Цай Инь-вэнь из ДПП легко победила и пошла на второй срок и когда ее партия победила Гоминьдан на выборах в законодательные органы. По мере того, как ДПП укрепляла свое политическое господство, мечта Китая о мирном воссоединении становилась все более недостижимой.

Не помогло и то, что Соединенные Штаты постепенно меняли свою политику относительно Тайваня. При администрации Дональда Трампа США сняли ограничения на контакты между официальными лицами США и их тайваньскими коллегами; тонко изменили формулировку своей политики «единого Китая», сделав больший акцент на американских обязательствах перед Тайванем; передали на остров передовые системы вооружений. Подобные вызовы Китаю продолжались и при Байдене. В прошлом году морские пехотинцы США проводили открытые учения с тайваньскими военными. А в мае этого года Байден дал понять, что США вмешаются военным путем, если Китай нападет на Тайвань (хотя Белый дом быстро отозвал свое заявление).

Война в Украине, похоже, также усилила у западных лидеров ощущение того, что Тайваню угрожает серьезная и непосредственная опасность. Они, по-видимому, считают, что только решительная и громкая поддержка, включая визиты на высоком уровне и военную помощь, может предотвратить китайское нападение. Чего они не понимают, так это того, что, с точки зрения Пекина, их поддержка Тайваня больше похожа на попытку унизить Китай, чем на что-либо другое. Таким образом, это скорее провокация, чем средство устрашения.

Китай теперь опасается, что если лидеры ДПП и их западные сторонники не заплатят за свои оскорбления, он потеряет контроль над ситуацией. Это не только снизит шансы Си Цзиньпина на достижение его долгосрочной цели воссоединения — это также может вызвать обвинения в слабости, которые подорвут его авторитет как внутри, так и за пределами Китая.

Китай, вероятно, не планирует немедленного и преднамеренного нападения на Тайвань. Но он может принять решение вовлечь США в игру «на слабо» в Тайваньском проливе. Невозможно предсказать точную форму или время такого противостояния. Но можно с уверенностью предположить, что это чрезвычайно опасно, поскольку Китай считает, что только балансирование на грани войны может сконцентрировать умы всех игроков.

Подобно кубинскому ракетному кризису 1962 года, новый кризис в Тайваньском проливе может в конечном итоге стабилизировать статус-кво, хотя и по прошествии нескольких жутких дней. И это вполне может быть планом Китая. Но эта уловка может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы мы не забывали: тот факт, что ядерная война не разразилась в 1962 году, было в значительной степени просто везением.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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