Важная новость из Китая. Почему это заставит волноваться Путина?
Пока мы обсуждаем цены на газ в Европе и нефть в мире — в Китае кое-что произошло
Сначала важная информация: вся экономическая статистика в Китае контролируется коммунистической партией и поэтому в мире этим цифрам мало кто верит. И еще Китай всегда очень плохо относился к снижению выбросов карбона в атмосферу. Они всегда говорят: «Наша экономика растет — нам нужно больше энергии, и мы не верим, что ее можно получить без сжигания угля, нефти и газа. Если хотите снижать выбросы — делайте это сами».
И, кстати, Грета Тунберг Китай обычно не критикует — это опасно. Так и жили — Америка и Европа снижают выбросы в атмосферу и Грета их ругает. Китай увеличивает — и всем это неинтересно.
А теперь новость: во втором квартале в Китае выбросы сократились на 8%.
Аналитик, который это обнаружил пишет, что главные причины:
1) Падение в производстве цемента и стали — из-за замедления строительства.
2) Падения потребления топлива для машин — из-за ковидных локдаунов в больших городах.
3) Замедленный рост потребления электричества — часть заводов не работает опять из-за локдаунов.
Последний раз на столько же падал выброс карбона в атмосферу в Китае, когда началась эпидемия Ковида — в начале 2020 года. Когда локдаун был по всей стране. Но тогда это было всего один квартал, и потом снова пошел рост.
К какому падению экономики приведет это 8% падение выбросов — сказать трудно. Но то что это приведет к снижению мировых цен на нефть — это точно. Все мы помним, как низко стоила нефть еще год назад!
И кое-кто в бункере тоже ждет и волнуется.
Текст опубликован с разрешения автора
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