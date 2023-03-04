Чаша весов накренилась. Какие цели преследует Китай и чего ждать в войне этой весной 4 марта, 08:21 Эксклюзив NV

Пекин почувствовал, что теряет свой вес в международной политике

Пока я не вижу, чтобы на Западе окончательно определились с видением финала этой войны и того, что делать с РФ. Грубо говоря, чаша весов Украины перевешивает вторую чашу, на которой находится Россия. Но пока еще не могу сказать, что это — окончательное решение. Продолжают звучать голоса о том, что нельзя РФ удалить с карты. В любом случае, она останется. Почему — правда непонятно. То есть, на Западе исключают вариант деколонизации России. Они не воспринимают тот факт, что если Россия останется в том же формате, даже при якобы смене режима, то история может повернуться назад.

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Россия такая страна, что там демократии в принципе быть не может. Это страна, сшитая силой, страхом, обманом и подачками. И если все это убрать — перевести на демократические рельсы, то она сама по себе прекратит существование. Поэтому без дефрагментации России невозможно себе представить, что она превратится в демократическую страну. Это большая иллюзия. Вот этого западные политики понять не могут. Почему? Скорее всего, потому что не хотят покидать зону комфорта, в которой они оказались после Холодной войны.

Этот период после Холодной войны характеризуется тем, что был приоткрыт железный занавес, в РФ хлынули западные инвестиции, Запад получил свое место на огромном российском рынке, от чего многие компании и отдельные политики западные получили большие бонусы. Вот это для них была зона комфорта. И тут вдруг все это прекращается. Вот они не могут себе этого позволить, представить и не хотят этого делать.

Поэтому они говорят, что война если закончится, то закончится истощением обеих сторон при котором стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров и договориться. То есть, для них эта передышка — возвращение в зону комфорта.

А Китай сейчас почувствовал, что чаша весов начинает перевешивать не в пользу России.