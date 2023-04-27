Разговор Си Цзиньпина и Зеленского. Что осталось за кадром 27 апреля, 20:13 NV Премиум

Этот звонок стал свидетельством желания Китая восприниматься как глобальная сила, а не как союзник России

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля более часа разговаривали по телефону. Это был первый разговор между двумя лидерами с тех пор, как более четырнадцати месяцев назад началось полномасштабное российское вторжение в Украину. Долгожданный звонок приветствовали в Киеве и среди большей части международного сообщества как свидетельство готовности Китая поддержать дипломатические усилия по прекращению военных действий. В то же время остаются вопросы относительно способности Китая найти баланс между потенциальной ролью миротворца и стратегическими связями страны с Россией.

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В своем посте в Twitter президент Зеленский назвал телефонный разговор с Си «долгим и содержательным». В расширенном заявлении, появившемся в ответ на призывы Си к «политическому урегулированию кризиса», Зеленский подчеркнул неприятие Украиной любых компромиссов с Кремлем в стиле «земля в обмен на мир». «Никто не хочет мира больше, чем украинский народ, — написал Зеленский. — Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и соблюдении Устава ООН. Не может быть мира за счет территориальных компромиссов».

По сообщениям китайских государственных СМИ, Си пытался заверить Зеленского в том, что Китай воздержится от принятия какой-либо стороны в продолжающейся войне, а также выступил со слегка завуалированной критикой западной поддержки Украины во главе с США. «Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса, — сказал он. — Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная великая держава мы не будем сидеть сложа руки, не будем подливать масла в огонь и, прежде всего, не будем стремиться нажиться на кризисе».

Зеленский назвал телефонный разговор с Си «долгим и содержательным»

Хотя этот звонок не привел к каким-либо серьезным прорывам, два лидера договорились о назначении нового посла Украины в Китае. Си также пообещал направить бывшего посла Китая в России Ли Хуэя в качестве особого посланника в Украину и другие неуказанные страны с заданием «провести углубленное общение со всеми сторонами», поскольку Пекин стремится возглавить мирные усилия.

Тайминг звонка в среду вызвал серьезные дебаты. Зеленский пытался напрямую взаимодействовать с Си в течение нескольких месяцев, публично заявив о своей готовности к диалогу в конце марта после громкого визита китайского лидера в Москву. Однако в начале апреля Си отказался подтвердить, когда он планирует позвонить своему украинскому коллеге, заявив вместо этого, что разговор состоится, «когда будут подходящие условия и время».

Непонятно, почему Пекин решил, что сейчас условия подходят для возобновления диалога с Киевом. Последние дипломатические события, безусловно, не убедили сомневающихся в том, что Китай является заслуживающим доверия миротворцем. Выступая в прошлую пятницу в Париже, посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет Украины и указал, что все бывшие советские страны не имеют «действующего статуса в соответствии с международным правом». Его комментарии вызвали сильную дипломатическую реакцию: Украина назвала позицию китайского посла «абсурдной », а высокопоставленные чиновники в других постсоветских столицах потребовали срочных разъяснений.

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Стремясь разрядить напряженность, министерство иностранных дел Китая официально дистанцировалось от заявлений посла Лу Шайе в начале этой недели и подтвердило, что оно уважает независимость всех постсоветских государств. Возможно, в Пекине решили, что звонок Зеленскому в среду, — это возможность возместить ущерб, нанесенный скандалом, и вновь переключить внимание международного сообщества на стремление Китая к достижению мира путем переговоров.

С началом полномасштабного вторжения России в начале 2022 года Китай стремился позиционировать себя как нейтральную сторону. В то же время Пекин отказался осудить Россию за войну, предпочитая вместо этого выражать осторожное понимание действий Москвы и одновременно критиковать предполагаемую роль Запада в провоцировании конфликта. План из 12 пунктов, опубликованный в феврале 2023 года, стал первым крупным вмешательством Китая, но расплывчатый документ не получил серьезной поддержки.

Попытки Китая позиционировать себя как нейтрального посредника неизбежно подрываются тесными отношениями страны с Кремлем. Москва и Пекин значительно укрепили связи за последнее десятилетие, особенно после российской оккупации Крыма в 2014 году и военной интервенции в Донбассе на востоке Украины. После официального визита Си в Москву в марте 2023 года Китай заявил, что двусторонние отношения теперь «приобрели решающее значение для глобального ландшафта и будущего человечества».

В то же время другие китайские официальные лица пытались преуменьшить значимость связей Пекина с режимом Путина. Выступая перед New York Times в начале апреля, посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун отрицал, что Китай находится на стороне России в войне, и отверг более ранние официальные заявления о «безграничной дружбе» между двумя странами, заявив, что это «не более чем риторика». Дипломат также заявил, что Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем.

Хотя решение Китая позвонить в Киев является долгожданным жестом, мало что говорит о том, что Пекин в настоящее время в состоянии стать посредником в установлении прочного мира. И Россия, и Украина продолжают отвергать разговоры о компромиссном урегулировании, при этом Москва требует признания своих претензий примерно на 20% украинской территории, а Украина настаивает на полной деоккупации страны.

Тем не менее, несмотря на эти препятствия, состоявшийся в среду разговор Зеленского и Си заслуживает внимания. Этот звонок стал дипломатической победой Украины и свидетельством желания Китая восприниматься как глобальная мировая сила, а не как союзник России. Это позиционирование может приобрести большее значение в ближайшие месяцы, если события на поле боя создадут возможности для проведения серьезных переговоров.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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