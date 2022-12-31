Горячие точки. 10 трендов, за которыми стоит следить в 2023 году 31 декабря, 08:21 Эксклюзив NV

Два года подряд силой, формировавшей ближайшее будущее, была пандемия. Теперь главным двигателем стала война в Украине

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist

У найближчі місяці світові доведеться мати справу з непередбачуваністю: через уплив конфлікту на геополітику й безпеку, боротьбу за контроль над інфляцією, хаос на енергетичних ринках та невизначений постпандемічний шлях Китаю. Ще більше ускладнює ситуацію те, що всі ці речі тісно пов’язані між собою — подібно до зчепленої множини зубчастих коліс. Ось десять тем і трендів, за якими варто стежити наступного року.

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1. У центрі уваги Україна

Ціни на енергоносії, інфляція, процентні ставки, економічне зростання, дефіцит продовольства — все залежить від того, як у найближчі місяці розгортатиметься конфлікт. Швидкий поступ України міг би стати загрозою для Володимира Путіна, але найімовірнішим сценарієм здається гнітючий глухий кут. Росія намагатиметься затягнути війну в надії, що брак енергії та політичні зміни в США підірвуть західну підтримку України.

2. Загроза рецесії

Великі економіки увійдуть у рецесію, оскільки центральні банки підвищують процентні ставки задля придушення інф­ляції, викликаної пандемією та посиленої потім високими цінами на енергоносії. У США рецесія має бути відносно мʼякою, у Європі — більш жорсткою. Болючі наслідки відчує весь світ, адже сильний долар завдає шкоди бідним країнам, що вже постраждали від різкого зростання продовольчих цін.

3. Клімат: лихо не без добра

Поспішаючи забезпечити себе енергоносіями, країни повертаються до використання брудного викопного палива. Але в середньостроковій перспективі війна прискорить перехід на відновлювані джерела енергії як безпечнішу альтернативу вуглеводням, що їх постачають автократичні режими. Це також піде на користь вітровій, сонячній, атомній та водневій енергетиці.

Пильна увага до війни в Україні підвищує ризик конфлікту деінде

4. Пік для Китаю?

Десь у квітні Індія за кількістю населення перевершить Китай із його приблизно 1,43 млрд жителів. Зважаючи на те, що населення Китаю скорочується, а його економіка переживає складнощі, очікуйте чимало дискусій про те, чи досяг Китай піку. Більш повільне зростання означає, що його економіка може ніколи не випередити за розміром американську.

5. Розділена Америка

Хоча на проміжних виборах республіканці показали гірші результати, ніж очікувалося, соціальні та культурні розбіжності щодо абортів, зброї та інших гострих питань після низки спірних рішень Верховного суду поглиблюватимуться й надалі. Офіційний вступ Дональда Трампа у президентські перегони 2024 року підкине хмизу у вогонь.

6. Гарячі точки, варті уваги

Пильна увага до війни в Україні підвищує ризик конфлікту деінде. Поки Росія відволіклася, конфлікти спалахують у країнах, що належать до її зони впливу. Китай може вирішити, що кращого часу для рішучого кроку щодо Тайваню не буде. У Гімалаях може посилитися напруженість між Індією та Китаєм. І чи спробує Туреччина захопити грецький острів у Егейському морі?

7. Зміни в альянсах

Альянси реагують на геополітичні зміни. Відроджений війною в Україні блок НАТО прийме двох нових членів. Чи приєднається Саудівська Аравія до Авраамівських угод — обʼєднання, що наразі формується? Серед інших угруповань із зростаючим упливом фігурують Quad та AUKUS (два очолювані США клуби, покликані вирішувати проблему зростання Китаю) та I2U2 — не рок-гурт, а форум сталого розвитку за участю Індії, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів і Сполучених Штатів.

8. Реваншистський туризм

Ось тобі, ковіде! Після карантину мандрівники захопляться «реваншистським» туризмом, і їхні витрати повернуться майже до рівня 2019 року в $1,4 трлн, — але тільки тому, що інфляція збільшила ціни. Фактична кількість міжнародних туристичних поїздок у 1,6 млрд залишиться нижчою за допандемічний рівень 2019 року в 1,8 млрд. Ділових поїздок буде все ще небагато, адже компанії скорочують витрати.

9. Перевірка реальністю для метавсесвіту

Чи приживеться за межами відеоігор ідея працювати та розважатися у віртуальних світах? 2023 рік дасть деякі відповіді, коли Apple випустить свою першу гарнітуру, а Meta вирішить, чи варто змінювати свою стратегію на тлі падіння ціни її акцій. Тим часом менш складним і більш корисним тут і зараз зрушенням може бути впровадження «ключів доступу» для заміни паролів.

10. Новий рік, новий жаргон

Ніколи не чули про ключ доступу? Нічого страшного! Зазирніть у наш спеціальний розділ Як це розуміти, де зібрано життєво важливий словниковий запас, що ним буде корисно володіти у 2023 році. Німбі вже не в моді, а йімбі набирає популярності, криптовалюти вже не круті, а постквантова криптографія — гаряча тема. А чи зможете ви дати визначення поняттям «заморожений конфлікт» або «синтетичне паливо»? Ми вам допоможемо.

У ретроспективі пандемія ознаменувала кінець періоду відносної стабільності та передбачуваності в геополітиці та економіці. Сьогоднішній світ набагато більш нестабільний, його стрясають перипетії суперництва великих держав, наслідки пандемії, економічні труднощі, екстремальні погодні явища, а також швидкі соціальні й технологічні зміни. Непередбачуваність — це нова норма. Від цього нікуди не подітися. Але ми сподіваємося, що читання Світу попереду 2023 допоможе вам сміливо зустріти цю нову реальність.

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