Плохая новость для России. Что стало понятно после встречи Путина и Си Цзиньпина 16 сентября, 16:40 Эксклюзив НВ Владимир Путин разговаривает с Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Фото:REUTERS)

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане российский диктатор Владимир Путин встретился с руководителем КНР Си Цзиньпином. Произошло ли на этой встрече что-то в ущерб Украине?

Должен успокоить наших уважаемых читателей. Не думаю, что изменились какие-то принципиальные подходы к позиции Китая. Здесь много факторов, которые сейчас не побуждают Пекин менять свою позицию. А она в осторожности. Главным внутренним фактором для лидера Китая является октябрь и его стремление в третий раз быть избранным на должность руководителя КПК и фактически президентом страны. Для этого вряд ли ему нужны серьезные турбуленции во внутренней ситуации, и, тем более, на международной арене. Поэтому он сейчас не заинтересован в резких движениях в одну или другую сторону как дома, так и за рубежом.

Видео дня

Для России это плохая новость. Это значит, что кроме публичных проявлений солидарности со стороны Пекина России ничего не светит.

Думаю, что даже без предупреждения со стороны США Китай прекрасно понимает: ввязываться в военную авантюру Путина для него будет совершенно неразумным и нецелесообразным шагом. Поэтому Китай в отношениях с Россией будет ждать, пока Путин приползет на коленях к Си Цзиньпину и попросится ему в экономические вассалы. Так, собственно, оно уже и происходит.

Когда Путину отрезали западный рынок, у него остался китайский, ну, чуть-чуть может шире — южно-азиатский, но 90% этого рынка — это Китай. И, собственно, Китай уже диктует Путину свои условия. Сейчас в Москве, в прямом смысле слова, визжат от того, что ЕС решил регулировать цены на российские газ и нефть. Но Китай с Индией это уже делают. Они установили для Путина ту верхнюю планку, выше которой не будут платить. И Путин на это соглашается. Ведь нефть сегодня в Китай и Индию продается со скидками до 30%. Так что Путину нечего ждать от Китая позитивного в этом плане.

Путину нечего ждать от Китая позитивного в этом плане

Ну и тем более — США и Европа предупредили Китай, что не надо делать вид, что ничего не происходит в Украине. Это кровавая война, и отсиживаться за забором не получится. Тем более, не получится помогать Путину. Поэтому Китай сейчас тихонько молчит. Видите, Си Цзиньпин нашел «дипломатическую» болезнь для того, чтобы не пойти на общий ужин, а это более чем красноречивый дипломатический сигнал, что он в эти игры, по меньшей мере, сейчас не будет играть.

Ну а поскольку у Путина резервов экономических становится все меньше и меньше, то надо полагать, что и через несколько месяцев никаких позитивных изменений для РФ в позиции Китая не произойдет.

Поэтому думаю, что украинский интерес в этом плане никоим образом не подвержен угрозе. Дополнительных проблем для Украины в результате этой встречи, мне кажется, не возникло. Напротив: Россия остается все больше и больше в одиночестве, в самоизоляции. Ну, ведь это та цена, о которой Путина предупреждали. Он в это не поверил. Теперь пора платить по счетам.

Кстати, прежде чем отправиться в Самарканд, китайский лидер посетил Казахстан, где встретился с президентом Касим-Жомартом Токаевым. Это дополнительный элемент, который Путину явно не повысил настроение. Это значит, что там, где Путин считал себя хозяином, а именно на постсоветском пространстве, у него появляется мощный конкурент, который будет диктовать свои условия. И совсем не случайно в Китае сказали, что они будут являться гарантами территориальной целостности Казахстана. И это прямой ответ обезумевшим политикам в Москве, которые не один месяц рассказывают, что Казахстан — это искусственное государство, его северные районы «исконно русские земли», и другой бред.

Поэтому Китай четко сказал: дорогой товарищ Путин, мы на твои посягательства смотрим с Великой китайской стены, и нам все равно, что ты думаешь о том, что мы будем делать в этом регионе. Регион — наш, Казахстан — наш, Средняя Азия — наша. А ты будешь отсюда постепенно убираться.

Думаю, что это все закономерное развитие всех тех процессов, которые бездумно запустил Путин 24 февраля. За псевдоудовлетворение нужно платить.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.