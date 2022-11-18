Итоги G20. Кто продемонстрировал наибольшее презрение и неприязнь к России 18 ноября, 19:50

Российская делегация была вынуждена позорно удалиться досрочно

Итоги G20 можно расписывать достаточно долго.

Российская делегация была вынуждена позорно удалиться досрочно, хотя итоговая резолюция оказалась максимально размытой.

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И все же не оставляет ощущение того, что, несмотря на то что недемократические режимы не спешат осуждать РФ, но так же они уже и не считают их равными себе или тем, кому нужно даже формально выражать уважение.

Авторитарный интернационал во главе с КНР повторяет тезис о «договоренности с Кремлем» и «учет интересов», потому что они и сами считают, что имеют право и сами диктовать волю соседям.

Но подобная «авторитарная солидарность» не означает уважение к «младшим братьям», которые оказались лузерами. Их желательно поддерживать ради собственных интересов, но относиться к ним как к равным уже никто не будет.

Собственно, поэтому российская делегация и отправилась восвояси до завершения всех мероприятий. Ну не демонстрировать же и дальше всем эту смесь неприязни и презрения?

Цивилизованные государства и их лидеры испытывают неприязнь к тем, кто попытался разрушить их жизнь, в то время как авторитарные режимы испытывают презрение к тем, кто показал собственную несостоятельность и недееспособность. Может, их режим даже рухнет? Показав всему миру нежелательный с точки зрения других авторитарных режимов прецедент? Нет, уважать таких явно нельзя, что и демонстрируется в последнее время изо всех сил.

Текст опубликован с разрешения автора

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