Еще один удар по Путину. Что делает Китай 17 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Си и Путин встретились на полях Шанхайской организации сотрудничества (Фото:REUTERS)

С каждой военной неудачей в Украине Пекин будет отступать от Кремля все дальше — если он умен. А он умен

Владимир Путин в последние дни потерпел серьезное военное поражение в войне в Украине, но китайский лидер Си Цзиньпин нанес ему 13 сентября ещё один, дипломатический, удар. Он «предостерег» любую страну от вмешательства в дела Казахстана за несколько дней до встречи двух лидеров лицом к лицу 15 сентября. Этот месседж посылался России, потому что казахи находились под прицелом Путина с июня после того, как их лидер открыто раскритиковал войну в Украине, а затем объявил, что экспорт казахстанской нефти будет направлен на помощь Европе. Россияне заблокировали экспорт и намекнули, что Казахстан может подвергнуться вторжению, как и Украина.

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Но на этой неделе Си вмешался, пообещав защитить страну от вторжения на частной встрече с лидерами, информация о которой просочилась наружу. «Мы (Китай) будем решительно поддерживать Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности». Это равносильно упреждающему упреку Си, направленному против путинского империализма. Что бы они ни говорили публично после их встречи о том, насколько сильны их связи, Китай дистанцируется от Путина, поскольку его война в Украине дает сбои.

Вопреки тому, чего хотел бы Путин, Китай никогда не поддерживал его войну против Украины. В чем заключается его игра?

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