Битва за Западное полушарие. Как Трамп устанавливает новый американский порядок

Президент США Джеймс Монро в 1823 году заявил, что европейские колониальные державы должны воздерживаться от вмешательства в дела Западного полушария, тем самым определив Америки в качестве сферы влияния Соединенных Штатов.

«Доктрина Монро» ознаменовала создание нового мирового порядка, разделившего мир на геополитические зоны, которые сохраняются и по сей день. Европейские империалисты — Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды и Португалия — ушли, но их заменили два новых игрока, Китай и Россия. Они вмешиваются в дела Западного полушария, чтобы получить влияние, богатство или контроль.

Однако президент Дональд Трамп выпустил свою версию доктрины вместе со своим министром иностранных дел Марко Рубио, сыном кубинских иммигрантов. Одним из первых указов Трампа было