Все снова заговорили о мирных переговорах между РФ и Украиной. Что происходит? 29 мая, 09:51

Две новости, которые вызвали определенный информационный ажиотаж

26 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что китайский спецпредставитель по мирным переговорам с Россией и Украиной якобы настаивал в переговорах с европейскими дипломатами, что «во владении России должны остаться те части ее „меньшего соседа“, которые она сейчас оккупирует»; 27 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС сформулировал российские условия мира с Украиной, которые выглядят как ультиматум.

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Обе новости связывает не только тема мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной, но и «миротворческое турне» китайского спецпредставителя Ли Хуэя. Как раз 26 мая он побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД РФ Лавровым. С высокой вероятностью заявление Галузина является российским ходом сразу после визита в Москву китайского спецпредставителя.

Это заявление по сути является скорее пропагандистским, но сделано в контексте переговорного процесса. С этой точки зрения его можно воспринимать как почти максимальное повышение Россией своей переговорной планки.

Напомню, какие требования (именно требования, а не предложения) выдвинул российский замминистра: «Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение« (в данном случае явно речь идет о том, чтобы Украина признала российскую аннексию оккупированных украинских территорий — В.Ф.). Замглавы МИД РФ также заявил о «денацификации и демилитаризации» Украины, а еще отметил, что «урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ».

Китай пока только начинает зондаж политической ситуации

Вообще-то ничего нового. Мы все это уже неоднократно слышали еще в прошлом году. Но сейчас Россия уже не мечтает о взятии Киева, скорее пытается удержать то, что «схватила» в прошлом году и в 2014 году. По денацификации и демилитаризации, то провал этих задач так называемой СВО признал даже Евгений Пригожин, руководитель российской ЧВК «Вагнер», которая воюет против Украины в составе российских войск. Поэтому, сейчас россиянам «не до жиру, быть бы живу». Однако Кремль все еще хочет торговаться, забыв о том, что сейчас не конец февраля 2022 г., а май 2023 г., и надо думать не об ультиматумах Украине, а скорее о том, как сдержать украинское наступление, и о защите своих приграничных регионов от антипутинских партизан.

На требования российского МИДа сразу отреагировали украинские официальные представители. Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня никакие переговоры с россиянами не возможны. Советник Ермака Михаил Подоляк выкатил россиянам встречные условия Украины, которые требуют, чтобы Россия:

— вывела свои войска с суверенной территории Украины;

— признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;

— выдала военных преступников и авторов войны;

— закрепила зону демилитаризации на своей территории;

— сократила наступательное вооружение;

— согласилась на проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;

— согласилась на юридическую фиксацию программы репарационных выплат со стороны России;

— отказалась от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Можно сказать, обменялись «любезностями». Но и вывод российских войск с территории Украины, и наказание российских военных преступников, и возмещение Россией всех убытков, причиненных Украине российским вторжением — это наши официальные требования, которые зафиксированы в «формуле мира» президента Зеленского. О демилитаризации приграничных территорий как одном из условий мирного соглашения говорят все серьезные эксперты. И украинские условия мира неизбежно придется рассматривать на будущих мирных переговорах.

Украинская позиция была доведена и до китайского спецпредставителя, когда он посетил Киев. Возможно это и вызвало такую реакцию российского МИДа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию The Wall Street Journal относительно позиции китайского спецпредставителя. По его словам, он связался с европейскими партнерами и не получил подтверждения этой информации. Министр добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем с соблюдением трех базовых принципов: «Первое — исключительное взаимное уважение к территориальной целостности. Второе — никакие инициативы, которые предусматривают любые юридические или фактические территориальные уступки Украины, мы, в принципе, рассматривать не будем. И третье — никакой заморозки конфликта».

Как тогда объяснить публикацию в издании The Wall Street Journal?

Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что на встречах китайского спецпредставителя с европейскими коллегами вероятно речь шла об обсуждении различных вариантов мирного урегулирования нынешней большой войны между Россией и Украиной, в том числе и сценария «замораживания конфликта». То есть спецпредставитель КНР не столько настаивал на этой позиции, а скорее спрашивал европейских коллег об их отношении к этой идее.

Есть и конспирологическое объяснение этой ситуации, что якобы и американцы и некоторые европейские дипломаты хотели таким образом дискредитировать посредническую миссию китайского спецпредставителя. Но обратите внимание, что рассматривается как предмет «дискредитации» — идея согласия европейцев на сохранение оккупации Россией части украинской территории. Именно это и является неприемлемым. Между прочим, на это обратили внимание и в России, судя по некоторым публикациям в их телеграм-каналах.

Поэтому главным следствием ажиотажа вокруг публикации в издании The Wall Street Journal о переговорах китайского спецпредставителя можно считать именно негативную оценку и категорическое неприятие Украиной и нашими европейскими партнерами идеи о сохранении оккупации Россией части украинской территории как условия завершения войны между Россией и Украиной.

И еще один важный вывод — на данный момент нет никаких настоящих мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной, есть только информационная и политическая суета вокруг этой темы, вызванная челночной дипломатической миссией китайского спецпредставителя. Но Китай пока только начинает зондаж политической ситуации вокруг такой сложной проблемы как мирное урегулирование войны между Россией и Украиной. Реальные мирные переговоры начнутся только тогда, когда станут понятны последствия активных боевых действий летом.

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