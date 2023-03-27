Очень опасный момент. Почему Китаю выгоден кризис в США и война в Украине 27 марта, 19:16

Сегодня мы видим потенциально летальное взаимное влияние двух потрясений: финансовый кризис в виде краха банка Silicon Valley Bank и геостратегический кризис в виде эскалации холодной войны между США и Китаем

Не бывает двух одинаковых кризисов. Это можно сказать о финансовых потрясениях последних десятилетий — Азиатский финансовый кризис конца 1990-х годов, кризис «доткомов» 2000 года, мировой финансовый кризис 2008—2009 годов. И это столь же верно в отношении кризисов, спровоцированных геостратегическими шоками — войнами, мором, голодом, пандемиями.

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Сегодня мы видим потенциально летальное взаимное влияние двух источников подобных потрясений: финансовый кризис в виде краха банка Silicon Valley Bank (сокращённо SVB) и геостратегический кризис в виде эскалации холодной войны между США и Китаем. Хотя у каждого из этих кризисов свои причины, в определённом смысле это на самом деле не так уже важно: результат взаимного влияния этих кризисов, скорее всего, окажется намного больше их простой суммы.

Крах банка SVB представляет собой симптом намного более серьёзной проблемы: финансовая система США оказалась совершенно не подготовлена к возвращению высокой инфляции и сопутствующей ей нормализации монетарной политики. Риск-менеджеры банка SVB отрицали такую вероятность, поэтому банк пошёл на дно из-за огромных убытков по незахеджированному портфелю облигаций размером в $124 млрд, что спровоцировало классическое бегство напуганных вкладчиков.

Вкладчиков, даже хорошо разбирающихся в американской культуре стартапов, вряд ли можно винить в том, что они не проводят должного анализа запутанных финансовых учреждений, которым они доверяют свои финансовые активы. Такая задача лежит на Федеральном резерве, который, к сожалению, в очередной раз с ней не справился. Начиная с безрассудно мягкой монетарной политики, которая породила целую череду опасных пузырей на рынках финансовых активов (доткомы, жильё, кредитование, долгосрочные активы), и заканчивая неправильным диагнозом постковидной инфляции как «временной», Федеральный резерв допустил сейчас ошибку монументальных масштабов в банковском надзоре: он сосредоточил внимание на крупных банках и игнорировал меньшие по размерам региональные банки, такие как SVB, Signature и First Republic, где накапливались проблемы.

Находящийся на подъёме Китай жёстко нацелился на подверженную кризисам Америку

Особенно удручает тот факт, что всё это происходит после введения нового режима надзора вслед за кризисом 2008 года. Стресс-тесты банков по методике «А что если?» быстро стали золотым стандартом, позволяющим минимизировать риски «заражения» финансовой системы. Проведённый в начале 2009 года первый стресс-тест фактически обозначил дно кризиса, потому что по его результатам выяснилось, что только что капитализированные крупные банки способны выдержать удары при худшем сценарии резкого углубления и так уже мучительной рецессии.

Однако со временем эти стресс-тесты превратились в бездумно повторяющееся упражнение. Крупные банки сформировали достаточные запасы финансового капитала, которые полностью исключали системный крах в случае сильного шока рецессии. Целая вереница министров финансов, председателей ФРС, президентов банков и даже президентов страны единодушно нахваливали финансовую систему США, находившуюся в великолепной форме. Время от времени ФРС использовал ежегодные стресс-тесты, чтобы предупредить те или иные банки о необходимости улучшения методов риск-менеджмента или повышения адекватности их капитала. В основном всё это волшебным образом работало — вплоть до сих пор.

Мы могли бы увидеть надвигавшиеся новые проблемы, если бы не серьёзный недостаток в этих стресс-тестах: они превратились в асимметричное упражнение оценки рисков, анализируя влияние «гипотетической суровой рецессии» на крупные, системно значимые банки. Сотрудники ФРС моделировали симуляцию шоков из-за резкого спада мирового ВВП, быстрого роста безработицы, сильного падения на рынках финансовых активов — тех шоков, которые, как считалось, сопровождают возобновившуюся дезинфляцию (качающуюся на грани откровенной дефляции) и падающих процентных ставок.

Разумеется, этот гипотетический шок, который ФРС называет «крайне негативным сценарием для регулятора», прямо противоположен тому шоку роста процентных ставок, который ударил по SVB. По итогам стресс-теста в феврале 2023 года Федеральный резерв признал, что ему следует начинать шире думать о различных шоках, и допустил вероятность нового «экспериментального рыночного шока» — всё ещё рецессии, но сопровождаемой ростом инфляции. Однако почти в конце последнего отчёта о стресс-тестах Федеральный резерв лаконично отметил, что результаты эксперимента для конкретных финансовых компаний не появятся ранее июня 2023 года. И в отчёте нет никаких намёков на намерения опубликовать результаты стресс-тестов для региональных банков меньшего размера. Как всегда: слишком мало, слишком поздно.

Какое же отношение это имеет к Китаю и эскалации китайско-американского конфликта? Последние 20 лет в высших рядах китайского руководства существует определённая группа, которая утверждает, что Америка находится в состоянии перманентного упадка, открывая путь к глобальному восхождению Китая. Это мнение получило подтверждение, когда США дали старт мировому финансовому кризису, и оно, несомненно, получит ещё больше подтверждений, когда кризис банка SVB ударит по новому сегменту американской финансовой системы.

Находящийся на подъёме Китай вряд ли мог желать большего. Пока западная финансовая система в очередной раз страдает от созданных ею же самой проблем, глава КНР Си Цзиньпин обнимается в Кремле с «дорогим другом», президентом России Владимиром Путиным, и этим, собственно, всё сказано. Китай явно считает холодную войну с США и бойню в Украине малой ценой за усиление своих позиций на пути к геостратегической гегемонии.

Можно сделать очень важное примечание к взглядам Китая на упадок Америку. Хотя в общих словах об этом говорил ещё Мао Цзэдун (американский «бумажный тигр… находится в предсмертных мучениях»), впервые этот аргумент был полностью сформулирован Ваном Хунином в книге 1991 года «Америка против Америки». Основанная на собственных наблюдениях Вана, сделанных в период, когда он жил в США, эта книга представляет собой язвительную критику социального, политического и экономического загнивания Америки.

Для новой, самоуверенной политики Китая Ван не является каким-то невинным посторонним. Он был главным идеологическим советником двух предшественников Си Цзиньпина (Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао) и сыграл аналогичную роль для Си, представив книгу «Мысли Си Цзиньпина» в качестве нового идеологического якоря Китая. Ван оказался одним из всего лишь двух членов высшей руководящей команды страны (состоящего из семи человек Постоянного комитета Политбюро), которые сохранили свой пост, и его только что назначили председателем Народного политического консультативного совета Китая. Крах банка SVB только укрепляет позиции Вана.

Под конец стоит вспомнить о китайской этимологии. На китайском слово «вэйцзи» (危机) имеет двойное значение — «опасность» и «возможность». От банка SVB до Ван Хунина — мы видим усиление опасного взаимного влияния очередного финансового шока, сделанного в США, и резкой эскалации китайско-американской холодной войны. Находящийся на подъёме Китай жёстко нацелился на подверженную кризисам Америку.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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