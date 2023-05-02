Путин получил два пинка. О чем говорит голосование в ООН 2 мая, 14:27 NV Премиум

На Генасамблее ООН принята резолюция о сотрудничестве с Советом Европы

Рядовой документ, в котором заинтересованы обе международные организации: на фоне кризиса функционала им необходимо задать рамки и продемонстрировать готовность к активизации и взаимодействию.

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Кстати, для СЕ — это шанс найти новый функционал, либо, даже смысл существования.

Но суть не в этом, а в одном из отрывков преамбулы документа «учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы».

Мы имеем:

1. Очередную фиксацию факта агрессии РФ

2. Расширение рамок восприятия агрессии не только на украинский кейс, но и на войну 2008 года (которая, кстати, не имела последствий для Кремля)

Соответственно, большинство государств, голосовавших за резолюцию, голосовали именно за вопросы сотрудничества между ООН и СЕ.

С другой стороны, государства, голосовавшие против, голосовали так и по причине фиксации агрессии в документе и по причине отсутствия механизмов взаимодействия (либо вообще конфликтов) с Советом Европы. Тут логично — РФ и зависимые от нее.

Но есть две группы государств, которые в аналогичных случаях воздерживались или голосовали против.

1. Ядро БРИКС — Китай, Бразилия, Индия (кстати, ЮАР воздержалась). Но к этой группе можно отнести Аравийские монархии (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Египет. А также Турцию.

2. «Союзники РФ» по ОДКБ. В первую очередь Казахстан и Армения (и вновь воздержавшиеся — Кыргызстан и Таджикистан).

Армяне и казахи подстраховались

Наиболее интересно разобраться в мотивации данных двух групп. Потому что и одни и другие голосовали, осознавая то, что они фиксируют свою позицию в части «агресии России» и то, что это прекрасно понимают в Кремле.

1. КНР. Мы имеем активизацию китайской дипломатии в регионе. И желание КНР в той или иной мере войти в состав посредников по урегулированию. Сюда же можно отнести позицию Бразилии и инициативу по созданию группы государств-посредников.

В обоих вариантах, на первый взгляд, для них нет смысла поднимать ставки в отношениях с Кремлем. Но есть позиция окружения Путина. В частности, это:

а) ядерный шантаж (против чего открытым текстом выступает Пекин);

б) «игра» Москвы по зерновой сделке. Попытка «поставить на паузу» экспорт зерна, стимулируя рост цен на продовольствие и (что наиболее важно) на удобрения. Против этого выступают все упомянутые государства. Одни зарабатывают на украинском зерне, другие зависимы от поставок удобрений.

Поэтому, вполне логично, что в ответ на попытки поднять ставки со стороны России рано или поздно должен был быть получен ответ от тех, чьим интересам это противоречит. Пикантности добавляет тот факт, что сегодня Кремль сильно зависит и от КНР, и от Турции, и от Аравийских монархий.

2. Казахстан и Армения. Тут не менее интересно. С одной стороны, есть накопившиеся противоречия. У Казахстана в вопросах экспорта углеводородов и политического давления со стороны Кремля. У Армении — выкручивание рук Москвой по вопросам уступок для реализации проекта коридора «север-юг». Ну и старая раздраженность от игры РФ на удержание Армении в формате перманентного конфликта со всеми соседями.

Но есть еще один аспект — Договор о коллективной безопасности и его 4-й пункт «Если одно из государств — участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами — участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства — участники настоящего Договора».

Есть опасность, что на следующих этапах войны Россия все же попытается масштабировать конфликт, среди прочего апеллируя к ОДКБ.

Но армяне и казахи подстраховались. Проголосовав за формулировку, где зафиксировано, что именно Россия — агрессор в Украине (и в Грузии в 2008-м), они зафиксировали тот факт, что попытка Кремлем задействовать статью 4 договора будет обречена. Ведь уже есть признание что агрессор — РФ. Поэтому любые факты действий против России (в том числе на российской территории) могут восприниматься как адекватный ответ государств, которые подверглись агрессии.

По факту Путин получил два пинка — от государств, на которые рассчитывает экономически и от государств, которые еще год назад считались зоной «исключительного» российского влияния.

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