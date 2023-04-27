Какого предложения от Китая я боюсь после разговора Зеленского и Си 27 апреля, 16:02 NV Премиум

Разговор с Зеленским — это очень хорошо, но для нас это пока ничего не меняет

Этот разговор долго откладывался. Я думаю, таким образом Пекин планировал создать для нас определенную неопределенность (простите за тавтологию), одним словом пытаться немножко подействовать нам на нервы. Но эта тактика традиционна для Китая, который никогда не спешит, особенно когда это касается каких-то стратегических вопросов.

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Скажу вам свое личное впечатление: я не предусматриваю каких-то принципиальных изменений от произошедшего. Более того, я боюсь, чтобы не произошло так, что Китай (я забегаю вперед и пока очень серьезно фантазирую) предложит компромисс, предусматривающий, что Россия действительно выведет свои войска с территории Украины в обмен на то, что мы не вступаем в НАТО. Тогда нам такие посредники и даром не нужны.

Сейчас снова у нас появились упоминания о стамбульских договоренностях, когда, ну, мол, мы уже были близки к капитуляции. Фактически это означало, что мы становимся постоянно нейтральной страной, не вступаем в НАТО, признаем русский язык вторым государственным и все прочие хотелки, которые прописали в Москве и с которыми некоторые наши политики, которые сегодня на себе развевают вышиванки, ехали в Стамбул и должны были с этим согласиться. Так что здесь нужно так же ясно понимать, что это все никуда не исчезло.