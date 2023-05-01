Переговоры о прекращении войны. Какова цель Путина и о чем говорит Китай 1 мая, 08:58

Глава Китая Си Цзиньпин наконец-то поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским

После разговора президент Украины заявил, что он убедился в уважении принципов территориальной целостности и суверенитета со стороны китайского коллеги. В Пекине после встречи отметили, что Китай «не будет подливать масло в огонь» и считает единственным выходом диалог и переговоры.

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О диалоге и переговорах продолжает говорить — несмотря на критику на Западе и даже у себя дома — президент Бразилии Лула да Силва. В недавнем интервью изданию El Pais бразильский лидер отметил: «Важно найти лидеров, желающих поговорить о мире. Китай, Мексика, Индонезия… И нам нужно привлечь страны, прямо или косвенно не участвующие (в войне), а также тех, кто поддерживает Украину, потому что они против российской оккупации. Мы должны объединить все эти страны».

Но даже в этом интервью Лула да Силва признает, что не имеет ни малейшего представления о том, как можно договориться об окончании войны. «Не спрашивайте меня как — сначала мы должны сесть за стол для переговоров. Обе стороны хотят победить, но войне не всегда нужен победитель. Перестаньте бороться, дайте шанс соглашению и верните все в нормальность» — говорит он.

Переговоры о прекращении войны не имеют сегодня перспективы

Оба лидера идут по пути, по которому прошел турецкий президент Реджеп Эрдоган с самого начала войны. Эрдоган предлагал свои посреднические услуги и сейчас не отказался от этой идеи. В своем последнем разговоре с Владимиром Путиным президент Турции вновь напоминал о необходимости диалога и готовности Турции быть посредником в установлении крепкого мира между Россией и Украиной.

Путин этот призыв проигнорировал. В Москве постоянно повторяют, что не против переговоров и ценят миротворческие усилия таких лидеров как Эрдоган и Си Цзиньпин, но считают, что для начала Украине нужно согласиться с «территориальными реалиями» и известными требованиями Москвы. После разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пошел даже дальше и заявил, что посредничество КНР может способствовать «достижению поставленных целей».

Ни единому уважающему себя политику не удастся добиться успеха в переговорах по одной простой причине. Любые международные консультации должны основываться на принципах международного права. Именно эти принципы российское руководство окончательно перестало принимать всерьез в 2014 году, когда Владимир Путин принял решение об оккупации Крыма.

Расчет любых посредников основан на том, что российский президент хотел бы вернуться к этим принципам в обмен на отмену санкций и постепенное возвращение России на мировой рынок. Но, похоже, это беспокоит Путина в последнюю очередь.

К тому же президент России сам находится в настоящей конституционной ловушке — даже не Путин, а любой другой последующий российский президент. Вписать в российскую Конституцию новые регионы — оккупированные земли Украины — было легко. Но как их оттуда вычеркнуть? Тем более что Путин — последний, кто хочет этого.

Возможно, посредники хотели бы, чтобы Украина сама отказалась от собственных территорий и таким образом «спасла» их усилия и международное право? Однако такое решение никогда не будет поддержано гражданами Украины.

И, кстати, а как должны выглядеть гарантии безопасности Украины в этом случае? Ведь если России удастся с помощью шантажа получить признание ревизии международного права и аннексии чужой территории, почему ее войска завтра не придут на другие украинские земли?

Именно поэтому у переговоров о прекращении войны нет сегодня перспективы, кто бы ни выступал посредником. Если Россия начнет уважать международное право, вообще не нужны будут переговоры для прекращения войны. Если она не будет уважать его, не помогут никакие переговоры и посредники.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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