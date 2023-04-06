Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Большой разворот Си Цзиньпина. Какой путь выбрал Китай и как это изменит мир

6 апреля, 20:13
Эксклюзив NV
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Недавний дипломатический прорыв Си является продолжением его колоссальной инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью $1 трлн (Фото:REUTERS)

Недавний дипломатический прорыв Си является продолжением его колоссальной инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью $1 трлн (Фото:REUTERS)

Новый мировой порядок теперь представляет собой G2 или гегемонию Запада против гегемонии Китая

В сегодняшней большой геополитической игре Россия дискредитирует себя как супердержаву из-за некомпетентных вооруженных сил, совершенных ею военных преступлений и экономического краха страны. Для сравнения, Китай сдвигает фокус дипломатического внимания на новые выгодные отношения на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и Южной Америке.

Видео дня

Это значительный разворот Китая, и он произошёл в марте с тремя драматическими инициативами президента Си Цзиньпина.

Теги:   Владимир Путин Китай Запад Си Цзиньпин

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