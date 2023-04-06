Большой разворот Си Цзиньпина. Какой путь выбрал Китай и как это изменит мир 6 апреля, 20:13 Эксклюзив NV Недавний дипломатический прорыв Си является продолжением его колоссальной инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью $1 трлн (Фото:REUTERS)

Новый мировой порядок теперь представляет собой G2 или гегемонию Запада против гегемонии Китая

В сегодняшней большой геополитической игре Россия дискредитирует себя как супердержаву из-за некомпетентных вооруженных сил, совершенных ею военных преступлений и экономического краха страны. Для сравнения, Китай сдвигает фокус дипломатического внимания на новые выгодные отношения на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и Южной Америке.

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Это значительный разворот Китая, и он произошёл в марте с тремя драматическими инициативами президента Си Цзиньпина.