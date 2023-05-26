Ставки США и Китая. К чему идет война России против Украины 26 мая, 20:47 NV Премиум

Все движется для Украины в благоприятном направлении. И увеличились темпы этого движения

С приближением президентских выборов в США уже сама администрация в Вашингтоне ставит вопрос — а не даром ли мы помогаем Украине. И они же должны дать ответ, мол, господа, не даром. Вот уже и решение по самолетам принято, и летчиков готовят. Они уже сами себя приближают к тому моменту, когда должны дать четкий ответ на вопрос «А что мы делаем? Чего мы достигаем?» И если, как говорят, «звезды сойдутся», то это будет оптимистическим вариантом для Украины.

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В это время на фоне войны в Украине начали усиливаться определенные процессы как в мире, так и внутри самой страны-агрессора. Подробнее остановлюсь на самых важных из них.

В РФ происходят хорошие вещи (для нас): идет процесс эрозии политической элиты РФ. Яркое его проявление — глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Не думаю, что он — претендент на трон. Речь идет не о троне, а об использовании его как таран. От то себя может рассматривать в качестве такого субъекта, но я не думаю, что политические элиты России готовы его принять в таком качестве. И, скорее всего, как только он такие вещи заявит, его просто уберут. То есть, за ним кто-то стоит, его кто-то толкает. Это могут быть братья Михаил и Юрий Ковальчуки. А может его опосредованным образом подталкивает «голубиное КГБ» (силовики, настроенные на завершение войны против Украины). Там игра достаточно серьезная.