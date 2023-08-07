Самый важный саммит этого лета 7 августа, 18:01

Чем жила страна 7 августа 2023 года

● Найважливіший саміт цього літа. Учасники саміту в Саудівській Аравії, який відбувся 5 серпня, досягли згоди щодо справедливих умов для припинення війни Росії проти України, написала The Wall Street Journal. Після завершення саміту у Джидді дипломати заявили: центральні принципи міжнародного права, такі як повага до суверенітету та територіальної цілісності України, мають бути головними у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

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За даними WSJ, було досягнуто домовленості про проведення детальної роботи над глобальними наслідками війни, а більшість країн, включно з Китаєм, були готові зустрітися знову в найближчі тижні. За словами анонімних співрозмовників, наступна зустріч також має пройти без Росії.

Переговори у Саудівській Аравії стали наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені у червні. Найбільша різниця між цими зустрічами полягала у відвідуваності. Оскільки більш ніж удвічі більше країн (понад 40) були присутні на саміті у Джидді 5 серпня, ніж на саміті у Копенгагені.

Ще однією відмінність є присутність Китаю. Західні дипломати заявили, що Пекін відіграв конструктивну роль у переговорах. Дипломати вважають, що Китай має вирішальне значення для сприяння переговорів між сторонами, оскільки є найважливішим зовнішнім союзником Росії.

● Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї офіційно запросив високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля відвідати Пекін (попередній візит в липні було скасовано). Про це повідомило Bloomberg. Візит має відбутися восени і дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів Китаю та Євросоюзу, який заплановано цього року.

● КНР була «позитивною». Саміт у Саудівській Аравії завершився без підсумкової декларації, проте з «обережними позитивними сигналами» та активною участю з боку Китаю, написав німецький Spiegel.

Водночас голова бразильської делегації Селсо Аморім закликав до «справжніх переговорів із залученням усіх сторін». «Навіть якщо Україна є найбільшою жертвою, якщо ми справді хочемо миру, ми повинні якимось чином залучити Москву до цього процесу», — наголосив він.

А от міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок сказала Bild, що «кожен міліметр прогресу до справедливого та чесного миру приносить шматочок надії для народу України».

● Хуей вислухав усіх. Переговори в Джидді (Саудівська Аравія) щодо української формули миру допомогли «консолідувати міжнародний консенсус», заявили в МЗС Китаю. Мовляв, спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей активно спілкувався з усіма сторонами щодо «політичного врегулювання української кризи», як у Пекіні називають повномасштабну війну, розв’язану Росією проти України. У повідомленні МЗС Китаю сказано, що їхній представник «вислухав думки і пропозиції всіх сторін і продовжив зміцнення міжнародного консенсусу». Там також пообіцяли, що Пекін продовжить «зміцнювати діалог на основі свого мирного плану з 12 пунктів і «накопичувати взаємну довіру».

● Хоча дата третьої зустрічі не визначена, була досягнута згода щодо двостороннього процесу просування мирних переговорів вперед. Далі Україна продовжить обговорення умов миру з іноземними послами в Києві. WSJ зауважило, що Саудівська Аравія хоче запропонувати набір робочих груп для конкретних питань, порушених в українському мирному плані, деякі з яких стосуються глобального впливу війни.

● Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч із радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном під час саміту Формули миру в Джидді, — обговорили питання гарантій безпеки, посилення ППО та інтеграції України в НАТО.

● Наступний раунд переговорів щодо війни Росії проти України можуть відбутися в рамках саміту Великої двадцятки в Індії. Про це повідомило агентство Bloomberg. Французський дипломат на умовах анонімності зазначив, що жодна з краї «Глобального Півдня», яка брала участь у зустрічі в Саудівській Аравії, не хоче, щоб на наступних переговорах була присутня РФ.

● Україна очікує чотирьох захисників. Україна очікує початку переговорів щодо гарантій безпеки з чотирма країнами. Про це керівник ОП Андрій Єрмак розповів у Джидді на зустрічі із радником прем'єра Великої Британії, радником федерального канцлера Німеччини, дипломатичним радником президента Франції і радником із питань націбезпеки президента США.

● ОП працює над тим, щоб саміт лідерів країн щодо української формули миру пройти восени 2023 року. Про це голова ОП Андрій Єрмак заявив у відповідь на запитання NV.

● Путіна чекають до кінця літа. Російський диктатор може відвідати Туреччину наприкінці серпня, написало турецьке видання Hurriyet. Можливість цього візиту сьогодні оцінить місцевий уряд. Там також розглянуть перебіг війни РФ проти України і дипломатичні зусилля Туреччини для її припинення, а також шляхи відновлення зернової угоди, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку.

● Міцний горішок. Російські окупанти відчайдушно намагаються оточити Авдіївку, але їм не вдається, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на Мар'їнському на Авдіївському напрямку ситуація не змінюється з минулого року.

● Окупанти хотіли б прорватися у район Куп’янська (межа Харківщини та Луганщини), але ЗСУ зривають їх наміри, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог шукає слабкі місця у нашій обороні і посилив використання артилерії. «Вони [окупанти] живуть реваншем», — додав речник.

До речі, Маляр назвала Куп’янський напрямок «найгарячішим» на минулому тижні.

● Вже чверть мільйона і далі буде. В Україні за минулу добу ліквідували 540 російських окупантів. Загалом втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали 250 240 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4244 (+7 за добу), бойових броньованих машин — 8270 (+8), артсистем — 4977 (+12), РСЗВ — 709 (+4), засобів ППО — 467 (+1), літаків — 315 (+0), вертольотів — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4154 (+28), крилатих ракет — 1377 (+18) та багато іншого.

● Контрнаступ відбувається складно, але ініціатива на боці України, а російським окупантам важче, ніж Силам оборони. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю латиноамериканським виданням. «Дуже складно, коли вам не вистачає певної зброї. Усе це дуже складно. Тому що це війна. І я точно знаю, що нам важко, а росіянам важче. У наших очах втома; але в їхніх очах страх, і це дві різні речі. Нам доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. А ми цього хочемо», — наголосив він.

Зеленський зазначив, що країна-агресор, на відміну від України, може закінчити війну швидше і без зайвих жертв, просто залишивши суверенну територію України. Президент повторив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Росії.

● Понад 6 млн. біженців. З лютого минулого року з України виїхало понад 6,2 млн. громадян. Це підрахунки Мінекономіки, які оприлюднила заступниця керівника відомства Тетяна Бережна. Також там зафіксували понад 5 млн. внутрішніх переселенців.

4 серпня президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов повідомив, що до 2030 року населення України скоротиться до 32 млн (з тих 37,7 млн, що були зафіксовані на 2021 рік).

● Павла випустили за 33 млн. Митрополита так званої «УПЦ» Павла, екснамісника Києво-Печерської лаври, звільнили з-під варти під заставу в 33,3 млн грн. Про це у ТГ написав його адвокат Микита Чекман, який додав: мовляв, суму застави назбирали парафіяни, — близько 1 тис. осіб (тобто, в середньому кожен з них мав дати більше 33 тис. грн).

І насамкінець:

● З полону повернули додому ще 22 українських воїнів. Як пояснив у ТГ Андрій Єрмак, «це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені».

● І ще одне: вранці 6 серпня на щит монумента Батьківщина-мати у Києві встановили тризуб замість демонтованого раніше радянського герба.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.