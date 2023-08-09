Третья мировая война России 9 августа, 13:02 NV Премиум

Состоявшаяся встреча в Джидде представителей самых могущественных стран мира — сдвиг парадигмы в отношении войны против Украины

И не потому, что это мероприятие разрешило кризис, а из-за того, кто на нем присутствовал, а кого не было, и почему.

Встреча была организована принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом, и ее темой было то, как положить конец войне России против Украины. Украина там была, а вот Россию никто не пригласил. Среди участников были США, ЕС, Китай, Индия, Бразилия и еще 30 других стран, чье участие негласно подразумевает, что они признают, что Россия является виновной стороной, что это она распространяет войну, которая должна закончиться.

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Примечательно, что там находились двое ближайших «союзников» Путина: принц Саудовской Аравии, коллега по ОПЕК, и представитель Китая, предполагаемого «безграничного» друга России.