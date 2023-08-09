Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Третья мировая война России

9 августа, 13:02
NV Премиум
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Состоявшаяся встреча в Джидде представителей самых могущественных стран мира — сдвиг парадигмы в отношении войны против Украины

И не потому, что это мероприятие разрешило кризис, а из-за того, кто на нем присутствовал, а кого не было, и почему.

Встреча была организована принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом, и ее темой было то, как положить конец войне России против Украины. Украина там была, а вот Россию никто не пригласил. Среди участников были США, ЕС, Китай, Индия, Бразилия и еще 30 других стран, чье участие негласно подразумевает, что они признают, что Россия является виновной стороной, что это она распространяет войну, которая должна закончиться.

Видео дня

Примечательно, что там находились двое ближайших «союзников» Путина: принц Саудовской Аравии, коллега по ОПЕК, и представитель Китая, предполагаемого «безграничного» друга России.

Теги:   Владимир Путин Китай Саудовская Аравия Война России против Украины

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