У Путина — новая большая проблема. Чем опасна для Москвы встреча Байдена и Си 29 октября, 09:52 Эксклюзив НВ Си Цзиньпин должен решить проблемы Китая, которые он сам себе создал (Фото:REUTERS)

Если она состоится, это будет означать перезагрузку со стороны Китая, подорвет позиции Путина и успокоит клиентов Китая в Америке и Европе

Представьте, что вы делаете селфи со своим «лучшим другом» Владимиром Путиным, загружаете его и делитесь им со всем миром, а через несколько дней этот друг вторгается в Украину, куда вы вложили миллиарды. Затем он убивает десятки тысяч и погружает мир в гиперинфляцию, нехватку продовольствия и энергии и глобальный экономический спад.

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Именно это и произошло с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году. Китайские официальные лица утверждают, что Путин не делился своим планом вторжения, но Си публично хранил молчание о том, что было сказано или не было сказано, и не критикует убийства и погромы, совершенные его партнером.

Однако он дистанцировался от Москвы, Китай не снабдил российскую военную машину ни единой пулей. Несмотря на это, ассоциированная с Путиным вина нанесла ущерб репутации Китая, и сейчас Пекин пытается минимизировать нанесённый ущерб, в частности, планируя организовать двустороннюю встречу между Си и президентом США Джо Байденом на встрече G20 15 ноября. Если это произойдет, это будет означать перезагрузку со стороны Китая, подорвет позиции Путина и успокоит клиентов Китая в Америке и Европе.

Но если двусторонние переговоры не состоятся, текущие экономические проблемы Пекина только усугубятся.

Танцы вокруг возможного китайско-американского саммита заслуживают того, чтобы посмотреть, как все будет разворачиваться, и результат будет весьма красноречивым как в геополитическом, так и в экономическом плане.