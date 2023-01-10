Опасная перезагрузка. Пять тенденций в экономике, которые все изменят в 2023 году 10 января, 12:10 Эксклюзив NV

Если последние несколько месяцев вы внимательно слушали финансовых лидеров, то могли бы ясно увидеть одну тему: они просто хотят вернуться туда, где были до пандемии. Но так уже не будет

Мол, вот если бы вернуться к двухпроцентной инфляции или повернуть время вспять — до того момента, как президент России Владимир Путин вторгся в Украину, или если бы мы могли заставить Китай открыться и начать производство для всего мира, тогда все было бы хорошо.

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Это стремление к нормальной жизни обманчиво. Чрезмерная зависимость Европы от российских энергоносителей была уязвимым местом, которым и воспользовались. Низкая инфляция разозлила Федеральную резервную систему США в 2019 году, поскольку сигнализировала о слабости на рынке труда. Что касается Китая, то если вы думаете, что в 2019 году все шло гладко, вы, вероятно, забыли о торговой войне.

«Get Back» — отличная песня «Битлз», но плохая экономическая политика. Вступая в 2023 год, мы можем отметить пять недооцененных тенденций, наблюдаемых в геоэкономике. С каждым трендом политики могут сосредоточиться на возвращении к статус-кво или создать что-то новое и лучшее в этом году.

1. Пути центральных банков расходятся