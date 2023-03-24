Китай не хочет, чтобы Украина выиграла. Что же тогда с Путиным? 24 марта, 07:13 Эксклюзив NV

Китай не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну, но они соблюдают все-таки некоторые принципы. И они не готовы дать Путину нужную помощь

Я часто выступаю с критикой администрации Байдена за то, что они всегда слишком медленно и слишком робко посылают Украине нужную военную технику. Мы все знаем, что мы можем почти обеспечить украинское военное наступление в этом году снабжением Украине артиллерии дальностью до 300 км и ракет с такой дальностью, с танками и истребителями, как F-16.

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Да, мы решили наконец посылать вам танки, но мы решили посылать вам это совсем медленным путем. Имею в виду, что вы получите это когда-то, в следующем году. Сейчас мы говорим, что хотим ускорить этот процесс. И мы говорим, что будем посылать вам осенью. Вам нужны эти танки сейчас, летом. Поэтому Вашингтон может делать гораздо больше, но задерживает этот процесс.

Ритм политики этой администрации в данном кризисе уже известен. Почти всякий раз, когда Украина просит новую военную технику, Белый дом говорит «нет». Потом в течение нескольких недель, нескольких месяцев или даже дольше они говорят «да». Мы знаем, как этот процесс работает.

На самом деле, они опасаются российской эскалации и блефа Путина о возможном применении ядерного оружия. Но эта же администрация не любит критику, особенно Конгресс. Администрация любит, когда американские союзники решают посылать Украине нужную военную технику, как Великобритания и Польша. И эти факты влияют на их политику.

Российские варварские методы в войне влияют на их график.