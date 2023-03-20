Единственный возможный сценарий. Каким будет результат визита Си Цзиньпина в Москву 20 марта, 18:04 Проигрыш Путина может иметь в картинке китайского лидера Си Цзиньпина еще несколько нежелательных, но вполне возможных последствий, например, изменение или ослабление режима (Фото:REUTERS)

Очевидно, что Китай находится в ситуации, когда «безграничное сотрудничество», согласованное с Россией накануне полномасштабного вторжения, должно получить четкие красные линии

Еще год назад основным определяющим фактором для Китая в части внешнего сдерживателя были последствия пандемии и задача поправить исторический минимум экономического роста за последнюю декаду. Демографический кризис дополнительно усугубляет нагрузку на экономическую составляющую.

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Однако, совместное заявление Китая и России в феврале 2022 г. об угрозах демократии и роли этих стран в восстановлении стабильности мира, и почти одновременное начало полномасштабного вторжения России в Украину, говорит также о фокусе на силовую стратегию Китая в мире.

И если в начале 2022 года еще можно было ожидать сочетания этих двух стратегий (торговой и силовой), потому что у Китая были однозначные сомнения в единстве Запада в масштабности реакции на вторжение в Украину, сейчас все изменилось.

Последний год с момента полномасштабного вторжения России в Украину показал готовность коалиции союзников Украины во главе с США к беспрецедентной поддержке. В частности, в части наложения санкций, которых в новейшей послевоенной истории против государства — Постоянного члена Совбеза ООН еще не было.

Этот факт однозначно заставит Китай, по крайней мере, переосмыслить свои намерения, особенно в части возможных силовых сценариев.

Для Украины ситуация непростая

На сегодняшний день Китай оказался в сложной ситуации выбора между поддержкой своего единомышленника по необходимости защиты автократического режима — Путина, в войне, которая им развязана незаконно, вопреки всем международным правилам и требованиям ООН, с далеко не очевидными перспективами. И возможности реализовывать столь необходимую для стабильности страны и режима политику экономического роста.

Прямая военная поддержка России может означать для Китая утрату важных экономических партнеров в Европе, и не только. Как следствие — потерю рынков и серьезный спад торговли.

С другой стороны, отсутствие поддержки приведет к проигрышу России и ослаблению союзника Китая, как в Совете Безопасности ООН, так и среди альянсов, которые они совместно строят в противовес Западу.

Дополнительно, проигрыш России может иметь в картинке китайского лидера еще несколько нежелательных, но вполне возможных последствий — изменение или ослабление режима, в перспективе переформатирование режима в более демократический и усиление западного влияния в странах-сателлитах, которые также являются планом экспансии влияния со стороны Китая.

Очевидно, что Китай находится в ситуации, когда «безграничное сотрудничество», согласованное с Россией накануне полномасштабного вторжения, должно получить четкие красные линии, так как на сегодняшний день ставит интересы Китая под угрозу.

Рост зависимости России от Китая в последние годы (особенно в 2022-м), вторая роль в этом союзе и нежелание Китая провоцировать ядерную эскалацию дает мне аргументы рассчитывать на сбалансированный результат этого визита.

Для Украины ситуация непростая, но позиция очевидна: Китай — одна из ключевых стран, которая стояла за созданием принципов и Устава ООН. Поэтому вывод войск России с территории Украины — единственный возможный сценарий для дальнейшего мирного диалога. Что прямо следует из документа, на который Китай так часто ссылается.

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