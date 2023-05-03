Большой пробел в политике США. Чего добился Китай 3 мая, 11:18

За последние несколько лет Китай значительно расширил своё экономическое присутствие в Южной Америке, обогнав США в качестве крупнейшего торгового партнёра этого континента

Несмотря на решительный настрой президента США Джо Байдена противодействовать геополитическим амбициям Китая, в целом он игнорирует китайское присутствие в ближайших к Америке странах. Это удивляет и вызывает тревогу, в том числе потому, что Южная Америка играет критически важную роль в борьбе с изменением климата.

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В начале апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США перестать «поощрять» войну в Украине. Это заявление стало лишь очередным признаком ослабления американского влияния в регионе, а также отсутствия действий администрации Байдена, направленных на решение этой проблемы.

Плохое знание американцами Южной Америки уже давно превратилось в клише. В 1982 году после турне по региону тогдашний президент США Рональд Рейган произнёс знаменитую фразу: он был «удивлён», обнаружив, что Южная Америка состоит из множества разных стран. Этот комментарий объясняется частым отсутствием знаний об этом разнородном континенте с общим населением 430 млн человек. Между тем, он обладает обширными запасами полезных ископаемых, огромными сельскохозяйственными землями и более чем половиной сохранившихся в мире тропических дождевых лесов, и поэтому неудивительно, что Китай проявляет сильный интерес к Южной Америке.

Это чувство взаимно. Влияние Китая не является исключительно зловредным, как это было в случае с Советским Союзом, несмотря на желание некоторых американских политиков поставить между ними знак равенства. Китай хорошо платит за ресурсы, закупаемые у стран Южной Америки, и он превратился в одного из крупнейших кредиторов, предоставляя нагруженным долгами странам столь необходимое им финансирование, хотя, как правило, с определёнными условиями (например, покупать товары у Китая) и без особого внимания к антикоррупционным правилам, на которых настаивают Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, Китай не ловили за руку во время государственных переворотов на континенте, а с США в прошлом веке это случалось неоднократно.

Плохое знание американцами Южной Америки уже давно превратилось в клише

Так или иначе, экологический эффект присутствия Китая в Южной Америке вызывает глубокую озабоченность. Ненасытный аппетит этой страны к сое стал одним из главных факторов усиления вырубки лесов в Бразилии и утрате пастбищ в Аргентине. Кроме того, китайский интерес к континенту объясняется растущими потребностями этой страны в воде, которой в Латинской Америке пока ещё много, а в Китае мало.

США и Европа должны признать, что борьба с глобальным потеплением неизбежно требует сотрудничества таких стран, как Бразилия, в деле сохранения тропических лесов и перехода к возобновляемой энергетике. Хотя Китай, несомненно, признаёт важность борьбы с изменением климата, его ближайшая цель иная — обогнать США и стать страной с крупнейшей в мире экономикой, утвердив себя в качестве равной державы. Достижение нетто-нулевых выбросов парниковых газов и сокращение углеродного следа Южной Америки не входят в список его главных приоритетов.

Ирония в том, что одна из причин американской склонности игнорировать Латинскую Америку заключается в том, что, начиная с XIX века, это был сравнительно мирный континент. Доктрина Монро, сформулированная в 1823 году, причислила всю Латинскую Америку к американской сфере влияния и эффективно предотвращала закрепление там иностранных держав. Французская интервенция в Мексику в 1860-х годах при Наполеоне III обычно считается последней крупной попыткой Европы утвердить своё постоянное присутствие в Латинской Америке. Лишь примерно век спустя СССР создал здесь напряжённость, разместив на Кубе ядерное оружие и доведя мир до порога ядерной войны.

Поскольку экономическое влияние Америки ослабевает, её способность предотвращать появление иностранных армий в Южной Америке оказалась под угрозой. Китай уже построил в Патагонии станцию слежения за космосом, а теперь давит на Аргентину, желая создать там военно-морскую базу. Поскольку Аргентина находится на пороге долгового дефолта, инфляция здесь взлетела выше 100%, а у власти находится правительство популистов, Китай в итоге может добиться своего. Венесуэла, которую когда-то восхваляли американские левые, также находится под сильным китайским (и российским) влиянием после десятилетий катастрофической экономической политики.

Хотя нынешний экономический спад в Аргентине и Венесуэле стал одним из самых широко известных в регионе, пандемия Covid-19 замедлила темпы роста экономики и усугубила неравенство и в других странах Южной Америки. Кроме того, комментарии Лулы по поводу Украины позволяют сделать вывод, что общий для континента политический сдвиг влево может привести к проведению внешней политики, которая не будет соответствовать американским интересам.

Администрация Байдена обязана активизировать усилия по противодействию китайскому влиянию в Южной Америке. Помогая южноамериканским странам улучшать систему образования, стимулировать сбережения с целью сделать возможным увеличение государственных инвестиций, а также проводить структурные реформы для повышения производительности, США могли бы способствовать переходу континента на путь долгосрочного экономического процветания. А для поддержки перехода Южной Америки к возобновляемой энергетике Запад в целом должен быть готов предоставить правительствам, испытывающих затруднения с долгами и финансовыми средствами, крупные гранты вместо кредитов. Учитывая расширение глобального охвата Китая и важность Южной Америки для зелёного перехода, Америка больше не может себе позволить считать своих южных соседей чем-то не заслуживающим особого внимания.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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