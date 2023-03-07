Пекин нервничает, — значит, нервничает и Москва 7 марта, 20:48 Эксклюзив NV

Чем жила страна 7 марта 2023 года

● Китай нервничает. Переговоры между Украиной и Россией должны начаться как можно скорее, поскольку ситуация приближается к «критическому моменту», считает новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган. По его словам, «процесс мирных переговоров должен начаться как можно быстрее», а санкции и давление «не решат проблему».

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Глава китайского МИД считает, что ситуация подошла к «критическому моменту». «Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля», — сказал он.

● 24 февраля Китай опубликовал позицию по «урегулированию» войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров. В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий, но есть пункт об уважении к суверенитету всех государств.

● Фоном для подобных «мирных» заявлений официального Пекина стало все более растущее обострение в отношениях США и КНР, а также ловушка, в которую попала Москва под Бахмутом.

● Пекин возмущен Вашингтоном и благосклонен к Москве. Цинь Ган на своей первой пресс-конференции в ранге главы МИД Китая очертил внешнюю политику Пекина на ближайшие годы. Министр обвинил Соединенные Штаты в росте напряженности в отношениях двух сверхдержав и назвал отношение Вашингтона к Китаю «безрассудной игрой», предупредив о «катастрофические последствия». «Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза, а продолжат нестись по ложному пути, никакие предохранители не смогут предотвратить схождение с рельсов, и непременно возникнут конфликт и конфронтация», — заявил министр.

Китайский министр выступил за тесные отношения с Россией, назвав связи Пекина и Москвы «примером для глобальных международных отношений». Он уверяет, что они «не основаны ни на союзе, ни на конфронтации, не нацелены ни на какую-либо третью сторону и не являются угрозой ни для одной страны».

Позиция главного китайского дипломата выглядит логичной, ведь откровенную нервозность по поводу происходящего проявил первый человек правящей верхушки КНР:

● Си Цзиньпин пошел на вы. Лидер Китая Си Цзиньпин во время своей крайне резкой речи обвинил США в «подавлении» Пекина. «Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, создавая беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны», — сказал он перед членами высшего политического консультативного органа Китая во время ежегодной законодательной сессии в Пекине.

Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давлением на технологические компании.

● Как отметила по этому поводу американская The Wall Street Journal, обычно в своих заявлениях китайский лидер более сдержан в отношении Запада. Однако нынешние обвинения в адрес США могут свидетельствовать о том, что Си Цзиньпин тесно ассоциирует себя с националистической риторикой, широко используемой чиновниками низшего ранга и государственными СМИ.

● В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным Reuters, США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России в войне против Украины.

А вот что происходит на фронте и вокруг Бахмута:

● Отражены более 140 атак оккупантов. Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили более 140 атак оккупационных войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где страна-агрессор сосредоточила свои основные усилия. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 7 марта.

● Бои за Бахмут играют на руку Украине, заверил президент Владимир Зеленский. «И мы уничтожаем оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины. Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всего сражения за Донбасс», — сказал он в вечернем видеообращении.

● Зеленский опроверг вчерашнюю публикацию Bild о том, что якобы между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия по Бахмуту. Он подчеркнул, что на Ставке главнокомандующего заслушал и Залужного, и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. И на вопрос «Отступить или продолжать оборону и усиливаться в городе?» оба ответили: не отходить и усиливаться. «Эта позиция была единогласно поддержана ставкой. Других позиций не было», — заявил глава государства. В Бахмут, по его словам, отправят дополнительные силы.

● Город, который переломит ход войны. «На востоке, особенно в Бахмуте, где сейчас эпицентр боевых действий, стачивается этот потенциал, ломается боевой дух россиян. В то же время наши резервы готовятся, в частности, благодаря партнерам, на новой технике, чтобы потом было гораздо легче, с гораздо меньшими потерями была возможность выбить врага с нашей территории полностью», — рассказал Radio NV Сергей Череватый, представитель Восточной группировки ВСУ.

● Держа оборону Бахмута, ВСУ выполняют две главные задачи, объяснил Сергей Череватый. Первое — это не дать противнику системно прорвать украинскую оборону, добиться стратегического успеха, чтобы зайти в тыл Сил обороны, окружить войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области. Вторая задача, по словам Череватого, состоит в том, чтобы наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике, стачивая боевой потенциал и снижая боевой дух, морально-психологическое состояние его личного состава.

● Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников, добавил представитель Восточной группировки ВСУ.

● Перемолоть врага. Борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за состава российских сил, расположенных в этом районе. Эта битва может полностью истощить лучшие силы ЧВК Вагнера и нанести урон другим элитным подразделениям, лишив РФ некоторых из ее наиболее эффективных ударных войск. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 6 марта.

Тем временем Кремль возвращается к своей предыдущей (и малоэффективной) практике по вербовке на войну «добровольцев» и скрытой мобилизации — очевидно, чтобы избежать очередного большого принудительного призыва «резервистов». Такие вербовочные акции могут свидетельствовать о том, что у Кремля иссякают боеспособные резервы для продолжения наступательных операций РФ после битвы за Бахмут и неудачных наступательных операций вокруг Угледара и в Луганской области.

● Россия потеряла 20−30 тыс. своих солдат в попытках захватить Бахмут. Об этом сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на заявление западных официальных лиц, говоривших на условиях анонимности. По их словам, «соотношение убитых и раненых [в России ] может быть хуже, чем один к трем». Источники журналиста считают, что битва за Бахмут может длиться еще месяц, или Силы обороны Украины могут принять решение и покинуть город в течение недели.

● Огромные потери оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 1060 российских оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 154 830 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 марта.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3432 (+9), боевых бронированных машин — 6714 (+11), артсистем — 2456 (+23), РСЗО — 488 (+0), средств ПВО — 253 (+3), самолетов — 303 (+1), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2095 (+9) и многое другое.

● Сложная точка. По данным британской разведки, украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы с обеих сторон. В сводке ведомства в Twitter говорится, что на выходных украинские силы, вероятно, стабилизировали свой оборонный периметр после предыдущих российских продвижений на север Бахмута.

● А пресс-служба украинского Минобороны сегодня опубликовала заявление Михаила Драпатия, командующего оперативной группировкой войск Херсон: сегодня, с получением западной помощи и вооружения, Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин начинает «новые наступления на Украину и волны смертоносных ракетных ударов». А ответ альянса должен состоять в том, чтобы продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для победы.

● Patriot уже рядом. Украина получила системы ПВО Patriot — такие слова привели испанские СМИ, сославшись на польского министра обороны Мариуша Блащака. «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины», — процитировали его. Однако информацию о том, что Patriot уже в Украине, в польском оборонном ведомстве позже опровергли. Там пояснили, что Блащак имел в виду, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Варшавы.

● В отечественных воздушных силах также не подтвердили информацию о Patriot в Украине и призвали дождаться официального объявления. «Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время, есть заявления об обучении наших людей на этих комплексах», — сказал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил.

● Украина не отказалась от просьбы вк США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20. Об этом сообщило Reuters.

● Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер подтвердил, что Воздушные силы ВСУ уже используют управляемые бомбы JDAM-ER с дальностью до 72 км. «Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия и бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точную наводку», — приводит слова генерала The War Zone. По его словам, возможность использовать эти авиабомбы украинцы получили «вероятно, в последние три недели».

Хекер подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас находится в Украине, ограничено. Их хватит на несколько ударов.

● США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится на их обучение на истребителях F-16, сообщило CNN со ссылкой на три источника.

● США и Еврокомиссия обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мероприятиях в отношении России» и, в частности, санкции против российских алмазов. «Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Европейский Союз по-прежнему привережены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну в Украине», — сообщил сайт Госдепа.

● Ранее пять стран — членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России.

● Почти 50% в минусе. Минфин РФ опубликовало отчет, согласно которому нефтегазовые доходы бюджета за январь-февраль 2023 г. снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы страны-агрессора за два месяца составили 947 млрд рублей (приблизительно $7 млрд). Падение нефтегазовых доходов РФ произошло из-за снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

Минфин также сообщил, что доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составляя 3,163 трлн руб, а расходы увеличились на 52% — до 5,744 трлн руб.

● Ударившие по трубе Путина. За диверсией на российском газопроводе Северный поток может стоять проукраинская группа, утверждает газета New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с данными американской разведки. У них нет доказательств того, что президент Владимир Зеленский или его окружение каким-то образом причастны к операции или что вероятные диверсанты действовали по указаниям представителей украинской власти. Но разведданные могут указывать на то, что вероятные взрывники — неизвестные оппоненты Путина.

Как пишет NYT, в США не нашли доказательств причастности к нападению на газопроводы российского режима. Взрывчатку, «скорее всего», заложили опытные водолазы, не связанные с военными или разведывательными службами. При этом «не исключено, что в прошлом они проходили специальную государственную подготовку».

● Генсек ООН Антониу Гутерриш завтра прибудет в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудят продолжение действия соглашения об экспорте украинских зерновых. Это будет третий визит генсека в Украину за время полномасштабной войны.

И напоследок:

● Имя погибшего героя. По предварительным данным, военным, которого россияне расстреляли после возгласа «Слава Украине», является Тимофей Шадура, боец 30-й отдельной мехбригады (ОМБр). Об этом сообщило Минобороны, ссылаясь на заявление ОМБр. Шадура, выходец из Житомирской области, считается пропавшим без вести с 3 февраля после боевых действий в районе Бахмута. В настоящее время тело военного находится на временно оккупированной территории.

В то же время главред ЦензорНет Юрий Бутусов написал, что погибший — Александр Мациевский, солдат роты огневой поддержки 163-го батальона ТРО города Нежин (Черниговская область). Он погиб под Соледаром 30 декабря, но его тело удалось вернуть домой только в феврале. Мациевского, по словам Бутусова, опознали побратимы.

● Украина вернула из российского плена 126 защитников и четырех защитниц, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Домой прибыли воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, представители Государственной специальной службы транспорта. Среди украинцев — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с Азовстали. Также освободили 35 человек, взятых в плен в районе Бахмута и Соледара.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.