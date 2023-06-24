Призрак переговоров. Какие риски ждут Украину на фоне контрнаступления 24 июня, 07:13 NV Премиум

С одной стороны, западные партнеры надеются на результат. С другой — до сих пор не готовы принять некоторые критически важные для этого результата решения

Впервые напечатано в журнале NV за май 2023 года. Републикация запрещена

То, что Украина будет пытаться освободить все оккупированные территории без всякого разделения на «до» и «после» 24 февраля 2022 года, Киев сформулировал очень четко. Кажется, ни один из нынешних партнеров Украины не сомневается в этом. Впрочем, идея возможных переговоров все чаще появляется в высоких кабинетах, где оценивают потенциальные шансы Украины на успех в контрнаступлении. Пока никакого принуждения садиться за стол переговоров с Россией нет, но, судя по всему, срок действия этого карт-бланша на освобождение территорий без компромиссов с Кремлем может ограничиваться следующими месяцами — до конца года. И напрямую будет зависеть от хода военной операции.

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Несмотря на беспрецедентно высокий уровень вооруженной поддержки Украины, в целом ситуация выглядит в чем-то странно, если не сказать неоднозначно.