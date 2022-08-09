Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань 9 августа, 16:50 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Си Цзиньпин предостерег Джо Байдена от визита Пелоси и сказал, что «кто играет с огнем, тот обожжется»

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

Дразнить медведя никогда не бывает хорошей идеей, но по какой-то причине третий по влиятельности политик в Америке, Нэнси Пелоси, поступила именно так с Китаем, несмотря на предупреждения и советы. Попытка Нэнси «подразнить медведя» состояла из 19-часового визита на Тайвань и встречи с его президентом Цай Инвэнь и парламентом. Китай взбесился, отменил переговоры с Америкой об изменении климата и перебросил в регион ракеты и бомбы, явно предназначенные для поражения реальных целей. Конечно, это была демонстрация силы, а не реальная угроза, — как со стороны Китая, так и со стороны Пелоси, — но она была полезной и поучительной по двум причинам: она должна напугать азиатские страны и заставить их повысить военную готовность, особенно Японию и Южную Корею. А символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин.

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Но было много шума из ничего, и политический шум был значительным до, во время и после того, как Пелоси за несколько дней буквально промчалась по нескольким азиатским странам. Китайские новости сообщили, что президент Си Цзиньпин предостерег президента Джо Байдена от ее визита и сказал, что «кто играет с огнем, тот обожжется». После ее поездки депутат Госудумы Алексей Журавлев заявил по российскому государственному телевидению, что было бы «хорошо», если бы Китай сбил ее самолет, потому что это открыло бы «второй фронт» в войне Путина против Запада. Но Китай дальновидно остается в стороне.

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