Реинкарнация Далай-ламы с разрешения китайских коммунистов 28 августа, 14:13

Коммунистическая партия Китая внедряет политику замены власти религиозной институции Далай-ламы и тибетского буддизма властью партии

После создания в 1949 году Китайская народная республика (КНР) позиционировала себя как унитарная однопартийная марксистско-ленинская социалистическая республика. А с чего начинают коммунистические авторитарные диктатуры? Да, с захвата чужих территорий. Так действовала и советская Россия в отношении Украины (общеизвестная советско-украинская война 1917−1921 годов). Так действовало и коммунистическое правительство Китая в отношении Тибетского государства. Оккупировав Тибет в 1951 году, Пекин увеличил свою территорию на 2,5 млн км2. И сегодня 26% территории Китая — это оккупированный Тибет.

Видео дня

Геополитически вторжение КНР в Тибет однозначно изменило отношения соседних стран с Китаем, особенно индийско-китайские отношения, повлияв на их пограничный спор, который дополнительно связан с китайско-тибетским конфликтом. Также предоставление в Индии политического убежища 14-му Далай-ламе и тибетскому правительству в изгнании (Tibetan Government in Exile (TGiE)) на протяжении десятилетий ухудшает двусторонние отношения самых населенных государств мира.

Правитель Тибета 14-й Далай-лама вынужден был эмигрировать и с тех пор проживает в индийском городе Дармсала. Там действует и правительство Тибета в изгнании.

Коммунистическая партия Китая (КПК) внедряет политику замены власти религиозной институции Далай-ламы и тибетского буддизма властью партии. Кроме вопроса об исторической или религиозной легитимности утверждений КПК, очевидны ее намерения по ограничению религиозной и культурной свободы в Тибете.

Его Святейшество 14-й Далай-лама рассматривается как серьезная угроза политике КПК.

Одной из главных целей коммунистов в наше время является назначение следующего Далай-ламы по их воле, дабы полностью получить контроль над религиозными правами тибетцев. Разумеется, Пекин не имеет на это права, но тот факт, что, как они утверждают, всегда владели Тибетом, используется как рычаг.

Для международного сообщества существует насущная необходимость исповедовать четкую политику в отношении тибетских вопросов

Далай-лама («учитель-монах») — это линия передачи власти в тибетском буддизме. Фактически это титул царя, который не передается по наследству, а избирается особым образом. Печально известная китайская «культурная революция» окончательно уничтожила тибетскую культуру — буддистские монахи-ламы подверглись репрессиям, значительная часть памятников архитектуры, произведений искусства и книг была уничтожена.

Несмотря на позицию Далай-ламы в процессе реинкарнации, тибетский народ, скорее всего, получит двух Далай-лам — одного назначит их духовный и светский лидер, а другого — китайские коммунисты.

Международное сотрудничество между государствами-«единомышленниками» по Тибету, кроме гуманитарных проблем, должно быть сформировано еще и политически. Это требует дополнительной калибровки, особенно потому, что такие страны, как Япония, Монголия, Тайвань, Швеция, Чехия, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз проявляют большой интерес и уважение к институту Далай-ламы и его будущему.

Вопрос о том, как наладить отношения с Китаем и наилучшим образом повлиять на ситуацию с правами человека, всегда является важным на форумах публичных дебатов для многих стран. Сильная общественная обеспокоенность Тибетом и эмоциональное восхищение Далай-ламой вывели бы проблему Тибета на первый план и воплотили бы политику поддержки.

Вашингтон активно предотвращал попытки Пекина вмешаться в процесс престолонаследия, и закон о политике и поддержке Тибета, который был подписан в 2020 году, зафиксировал эту позицию.

Официальные китайские СМИ отмечают, что Пекин теперь регулярно призывает иностранные правительства признать единую власть Китая в процессе отбора следующего Далай-ламы и, вероятно, требует гарантий того, что эти страны не будут принимать ни одного кандидата на пост 15-го Далай-ламы на своей территории.

Тот факт, что TGiE все еще находится в Индии, теоретически предлагает Нью-Дели еще не реализованный, но в определенной степени не невозможный вариант поддержки стремлений Тибета к независимости.

Чтобы признать TGiE официальным правительством Тибета, столицы соседних стран должны были бы сначала признать Тибет как государство. Ни одного из этих двух уровней признания не пытались достичь даже самые ярые мощные конкуренты Китая, и поэтому было бы преждевременным ожидать такого шага от стран Юго-Восточной Азии.

Крайне важно, чтобы правительства заинтересованных сторон в Азии, Европе и США исповедовали более целенаправленную политику и перспективы в отношении Тибета, особенно на фоне геополитической сложности, которая возникнет с наследованием 14-го Далай-ламы.

Значительное количество государств противостоит вмешательству Китая в процесс реинкарнации Далай-ламы и отстаивает права тибетцев относительно свободного выбора согласно тибетским традициям. В этом отношении соседние с Китаем страны привлекают общественное мнение в поддержку Тибета и строят крепкое партнерство с тибетским сообществом.

Учитывая растущий скептицизм ЕС относительно Китая как партнера в свете китайско-российской «безграничной» дружбы, вопрос наследственности в тибетском буддизме требует более широкой международной координации с целью усиления поддержки Тибета.

Основная позиция Пекина по поводу превосходства коммунистов над духовным историческим наследием только укрепилась и вряд ли изменится без внешнего посредничества и внимания. Признание «китайского» Далай-ламы компартией гарантировано, и хотя он не будет пользоваться духовной поддержкой буддистов, он все равно получит предоставленный государством мандат выполнять практику тибетского буддизма в Тибете так, как это видит КПК.

Для международного сообщества существует насущная необходимость исповедовать четкую политику по тибетским вопросам. Незаконная оккупация Тибета Китаем сама по себе является вопросом, который следует поставить и рассмотреть на международном уровне. Известие об уничтожении культурного наследия в Тибете, которое в конечном итоге принадлежит всему человечеству, волнует и заставляет многих беспокоиться за судьбу тибетцев, которые живут на своей земле, не обладая свободой.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

