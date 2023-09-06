Битва за Африку. Кто одержит в ней победу — Китай, Россия или США 6 сентября, 20:57 NV Премиум

В бывшей французской колонии, Габоне, 30 августа произошел военный переворот, — всего через месяц после переворота в Нигере и еще шести переворотов в других странах

За последние три года «вирус мятежей» поразил бывшие французские колонии, поскольку другие «колонизаторы» используют или разжигают их нестабильность. Крупнейшим игроком является Китай с его меркантилистской инициативой «Один пояс — один путь», но есть и Россия с ее вагнеровскими наемниками, разжигающими политические беспорядки по всей Африке в обмен на гонорары, золотые прииски, нефтяные месторождения и влияние.

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Происходящее — это вторая «битва за Африку».