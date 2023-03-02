Визит Лукашенко в Пекин. Зачем это Китаю 2 марта, 23:50 Эксклюзив NV Этот визит — об особых интересах Лукашенко и Си Цзиньпина (Фото:REUTERS)

Все здесь говорят о российском факторе, что здесь главная российская тема. Я же считаю, что это не совсем так

Поездку Александра Лукашенко в Китай я оцениваю достаточно спокойно. Все говорят о российском факторе, что здесь главная российская тема. Я считаю, что это не совсем так.

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Этот визит — об особых интересах Лукашенко и Китая. Причем разные интересы. Просто они совпадают в самом факте такого визита, но они противоположны по содержанию, по направленности.

Лукашенко безусловно заинтересован в таком визите. Это же визит не в Зимбабве, а в Пекин. И это позволяет Лукашенко, с одной стороны, получить дополнительную финансово-экономическую помощь, в чем режим Лукашенко очень заинтересован в нынешних сложных обстоятельствах.

Во-вторых, это позволяет Лукашенко маневрировать между Москвой и Пекином. Условно говоря, Лукашенко будет выступать в роли слуги двух господ, и это для него оптимальный вариант. Таким образом он нейтрализует риски поглощения со стороны Москвы, риски усиления зависимости от Путина и втягивания его направления в войну против Украины, с другой стороны — можно маневрировать между Москвой и Пекином, а маневрировать Лукашенко очень любит, и ему это, мне кажется, доставляет удовольствие. К тому же это позволяет ему сохранять власть. Вот это крайне важно. Он начнет делать жесты лояльности и в одном, и другом направлении.

Китай укрепляет свое присутствие на постсоветском пространстве

Любопытнее всего то, зачем это Китаю.