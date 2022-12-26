Идеальный шторм превращается в цунами. Что происходит в экономике Китая 26 декабря, 10:24

Девять причин, почему кризис 2023 года начнется именно с Китая. И почему китайская экономика может потянуть за собой всю мировую

Тезисно о ключевых волнах проблем, создающих условия для цунами:

1. Рынок недвижимости Китая.

Вы ведь не забыли о ситуации с банкротством крупнейшего застройщика Evergrande Group? Который не смог рассчитаться с долгами на $300 млрд. В августе 2022 года Evergrande в очередной раз не выполнил обязательства по реструктуризации долга.

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Evergrande огромная компания — в ней работает около 200 тыс сотрудников, объем продаж в 2020 году составил более $110 млрд, и она владеет более 1300 застройками в более чем 280 городах.

Аналитики уже давно озабочены тем, что крах Evergrande может вызвать более широкие риски для рынка недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе в целом. Только представьте, что недвижимость и смежные отрасли составляют в экономике Китая до 30% ВВП.

После дефолта Evergrande несколько других крупных разработчиков, в том числе базирующихся в Шанхае Kaisa, Fantasia и Shimao Group, также обратились за защитой от кредиторов.

Китайские частные инвесторы начали резко сокращать объемы платежей за недвижимость, купленную в рассрочку, что усугубило ситуацию в строительном секторе.

По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн).

Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на $83 млрд и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков.

Как следствие возникли серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.

Пять крупнейших китайских банков продемонстрировали потери от продолжающегося кризиса в секторе недвижимости, при этом безнадежные долги, связанные с недвижимостью, резко выросли в первой половине 2022 года, даже несмотря на скромную прибыль на фоне экономического спада. Летом 2022 года по Китаю прокатилась волна протестов вкладчиков, в которых заморозили депозиты на $6 млрд.

Ключевая причина — борьба Китая с ковидом и последствия этой борьбы для экономики

Китайские власти обеспокоены не только финансовыми рисками, но и потенциальной социальной нестабильностью, вызванной банкротством сельских банков и других малых и средних предприятий.

Банки Китая уже сообщают о безвозвратных кредитах на сумму $312 млн в результате ипотечного бойкота. Долговой кризис сейсмических масштабов поставил на колени некоторых из крупнейших застройщиков страны, в то время как волна блокировок Covid-19, охвативших производственные и коммерческие центры летом, затормозила производство.

В отчете, опубликованном на прошлой неделе, S&P Global Ratings оценило, что продажи недвижимости в Китае могут упасть на треть в этом году из-за ипотечных забастовок, поскольку люди считают, что застройщики не смогут вовремя завершить предпродажные объекты.

Чтобы подытожить, сектор недвижимости, который формирует до 30% ВВП Китая, очень серьезно лихорадит и влияет уже на банковский сектор и через него на всю экономику Китая.

2. Долги провинций.

Еще одним проблемным сектором Китая являются долги провинций (в нашей аналогии — областей и муниципалитетов). Местные власти Китая столкнулись с долговым давлением на сумму $2 трлн. Более 40% непогашенного провинциального долга подлежит погашению в течение 5 лет. Правительство 31 провинции Китая имеет объем долга в 120% от дохода провинций.

В Китае 34 провинции. Вы понимаете масштаб этой проблемы?

3. Долги Китая.

Здесь все просто и сложно одновременно. Валовой долг Китая (общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств) достиг рекордного уровня, превысив ВВП в три раза.

Основная причина такого роста — стимулирование роста экономики Китая (иначе мир никогда бы не увидел такие темпы роста экономики 10%–11%–14% в год). А также борьба с последствиями ковида и поддержка национальной экономики. При ВВП Китая $17,7 трлн кредиты нефинансовому сектору составили $51,87 трлн, или 295% ВВП.

Для сравнения, в США объем такой задолженности составляет 263,5%, в Великобритании — 257%, в Германии — 195%.

4. Банкротства банков.

Здесь важно отметить, что Китайский Центробанк держит руку на пульсе. Из-за роста проблемных кредитов в Китае выросли риски банкротства банков. И уже в 2022 году три рынка были спасены. Но риски никуда не ушли и, похоже, проявят себя еще сильнее в 2023 году.

5. Старение Китая.

Политика «одна семья – один ребенок» привела Китай к необратимым последствиям. Во-первых, население Китая сокращается. По прогнозам ООН, население Китая сократится с 1,426 миллиарда в этом году до 1,313 миллиарда к 2050 году и ниже 800 миллионов к 2100 году.

Во-вторых, китайское население стареет. Средний возраст вырастет с сегодняшних 38,5 лет в этом году до 50 лет в 2047 году. Эти показатели оказывают непосредственное влияние на экономику, ее производительность, изменение потребительского рынка. И все эти показатели будут входить в негативный тренд, что усугубит уже накопившиеся проблемы.

6. Скрытые долги другим странам.

Китайские кредиты оставляют развивающимся странам $385 млрд скрытых долгов. Как показала практика, Китай действует так же, как действовал ранее СССР — сорит деньгами для покупки правительств, активов, получения выгодных контрактов и захвата новых территорий.

История СССР показала, что львиная доля этих кредитов списывается (прощается). А значит, впереди у Китая дежурная «дыра в бюджете».

7. Падение темпов роста экономики Китая.

В 2021 году темпы роста экономики Китая превысили 8% в год. Лучший показатель за 10 лет. Но в 2022 году экономика Китая замедляется — рост ВВП в годовом исчислении упал до 0,4% в апреле-июне 2022 года, что является вторым самым низким уровнем с 1992 года. Восстановление экономики удерживается совокупным влиянием COVID и падения рынка недвижимости.

Были заблокированы целые регионы, нарушены цепочки поставок, это подняло цены на сырьевые ресурсы, пострадали объемы производства практически во всех секторах экономики и финансовые показатели компаний и поступления в бюджет.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая — второй по величине экономики мира — всего на 2,8% в 2022 году. В 2023 году рост составит 4,5%. Или не составит.

К 2022 году Китай так же планировал 5,5%, но результат оказался хуже более чем в 2 раза. Низкие темпы роста экономики Китая усугубляют последствия долгового кризиса. Как писал выше, общий валовой долг Китая превысил 300% ВВП. Госдолг Китая сегодня около $13 трлн.

ВВП Китая при этом сегодня составляет $17,7 трлн. Ненамного больше.

Достаточно рискованно, но если вспомнить, что обслуживание госдолга Китая стоит примерно 2,5%–2.9% годовых ( в зависимости от срока погашения облигаций). Если у вас экономика растет на 10% в год, вы смело можете одалживать под 2,5% годовых сумму в размере 100% ВВП и даже 200%. Но когда темпы роста экономики снижаются до 3% в год, а валовой долг превышает 300% годовых, возникают серьезные риски парада внутренних дефолтов и проблем с обслуживанием долга Китая.

8. Гонка вооружений.

Китай открыто заявляет о своих претензиях на Тайвань и готовится к прямому военному столкновению. Неудачный опыт России заставил Китай пересмотреть свои планы и увеличить расходы на вооружение. В частности, на 2022 год эксперты оценивают реальный военный бюджет Китая в $229 млрд. С ростом к 2030 году до $400 млрд.

Источник — бюджет Китая, который уже начинает трещать по швам.

9. Проблемы с наполнением бюджета.

Неделю назад появилась новость о том, что дефицит бюджета Китая уже превысил $1 трлн (25% бюджета). Ключевая причина — борьба Китая с ковидом и последствия этой борьбы для экономики.

Совокупные доходы населения и бюджеты государственных фондов за первые 11 месяцев текущего года составили 18,6 трлн юаней. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Доходы от налога на недвижимость за первые 11 месяцев года упали на 23,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Итак, сложив все 9 причин вместе, мы можем ожидать в Китае «идеальный шторм», который, превратившись в цунами, перекинется на весь мир, ведь доля Китая в мировой экономике составляет 18,5%.

Текст опубликован с разрешения автора

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